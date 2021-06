Euro2020: Mais de 3 milhões de portugueses viram Espanha empatar

O treinador sueco, Janne Andersson, cumprimenta Thiago Alcantara, da seleção espanhola, após o empate em Sevilha. © EPA/Jose Manuel Vidal / POOL

14 de junho: Espanha X Suécia - TVI 31,1% share

SIC voltou a liderar o dia com 21% de share

O estádio de La Cartuja, em Sevilha, recebeu a derradeira partida da 1.ª jornada do Grupo E do EURO 2020, que opôs a seleção espanhola à Suécia. A TVI transmitiu o jogo sem golos, o primeiro da competição, e teve nesta transmissão o programa mais visto do dia e, até ao momento, o mais visto do torneio. Em média, 1 milhão e 444 mil portugueses estavam sintonizados no canal, a que correspondeu um share de 31.1%.

A Sport TV1 transmitiu o jogo em simultâneo, tendo registado uma audiência média de 75 mil telespectadores, superando, inclusivamente, as audiências do jogo Países Baixos x Ucrânia. Durante a tarde, o canal transmitiu em exclusivo o Escócia x República Checa e o jogo Polónia x Eslováquia. Na primeira partida, a vitória sorriu aos checos, num jogo onde Patrick Schick fez, com um remate do meio-campo, um dos melhores golos da competição. Nesse jogo a Sport TV atingiu uma audiência média de 27 mil telespectadores e um share de 1.3%. Às 17h, transmitiu a derrota da Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, num jogo em que a seleção eslovaca festejou uma vitória importante. Em média, assistiram à partida 42 mil telespectadores, a que correspondeu um share de 1.8%.

TVI teve o programa mais visto do dia, mas foi a SIC quem liderou

Mesmo com a transmissão do jogo Espanha x Suécia, a TVI não conquistou a liderança de canais do dia, embora tenha registado, em termos de share, o melhor resultado do mês (20.3%). A Sport TV também beneficiou com a transmissão dos jogos do EURO 2020, aumentando em + 0.5 p.p. a sua quota de share face à média de maio.

Minuto a minuto TVI: Espanha x Suécia

O primeiro jogo sem golos do europeu registou uma performance crescente ao longo de toda a emissão. A avalanche ofensiva dos comandados de Luis Enrique captou a atenção dos portugueses, especialmente na 2.ª parte, altura em que se atingiu o pico máximo de audiências. Esse momento aconteceu já perto do apito final tendo o canal atingido perto de 1.9 milhões de telespectadores.

Jogo Espanha x Suécia captou a atenção de faixas etárias mais jovens

O jogo transmitido pela TVI contou com um perfil mais masculino e chegou a faixas etárias mais jovens (25 e mais anos).

