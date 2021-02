Ex-Desafio Global lança nova GR8 Events

Francisco Serzedello

GR8 Events é a nova empresa de organização de eventos corporativos, digitais e de ativação de marca a chegar ao mercado. O projeto, que tem a ambição de "rapidamente (ser) líder no seu segmento de mercado em Portugal e um player de relevo na Europa", tem Francisco Serzedello, ex-diretor executivo da Desafio Global, como fundador. Arranca com 14 colaboradores, equipa "deverá crescer ao longo dos próximos meses".

"Somos uma equipa ambiciosa, ágil e com capacidade de adaptação. Não nos detemos em discussões sobre copo meio cheio ou meio vazio. Fazemos o que é preciso fazer para encher o copo e entregar ao cliente", diz Francisco Serzedello, citado em nota de imprensa.

Num momento em que o setor de eventos físicos está praticamente parado por causa da pandemia, a empresa "apostou na tecnologia para dar resposta às necessidades do mercado".

"Os eventos serão cada vez mais em multiplataformas que conjugam e cruzam o mundo digital com o mundo físico", diz o fundador.

A estratégia de crescimento da GR8 Events passa por liderar numa primeira fase o phygital - combinação entre o evento físico e o digital - "tendo definido como território todas as atividades que se encontram entre a criatividade e a gestão de eventos", informa.

"A GR8 Events aposta num ano de 2021 já com um grande volume de trabalho e de faturação e que a empresa entre diretamente para o TOP 3 do mercado nacional", aponta.

"Tudo isto faz de nós a empresa com maior potencial de crescimento no segmento dos eventos corporativos, digitais e de ativação de marca do mercado. Sabemos a responsabilidade que temos e sabemos que é em cada evento que vamos entregar que se vai cumprir o nosso potencial. Nascemos hoje mas queremos revolucionar o mercado com ambição e trabalho", diz o fundador.