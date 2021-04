E se pudéssemos exportar as nossas melhores leis e importar as melhores leis dos outros países? O tema do Festival Política, a decorrer até 25 de abril no cinema São Jorge, em Lisboa, serviu de inspiração do documentário A Troca - Leias que Desafiam Fronteiras, da agência FCB Lisboa.

Fronteiras é o tema da edição deste ano do Festival Política que, até 25 de abril, irá exibir sessões de "cinema, performances, música, exposições e debates centrados nas fronteiras políticas, mas também nas divisões e clivagens que fomentam a discriminação, o racismo, a intolerância e o desrespeito pelos direitos humanos."

A FCB Lisboa, pelo terceiro ano consecutivo, é a agência responsável pela comunicação do evento que, nesta edição, além da campanha de publicidade, produziu um documentário, em parceria com a BRO Cinema.

"Trabalhar com o Festival Política é sempre um desafio. Queremos todos os anos surpreender e fazer algo que não fizemos antes. Investigar uma tese social relevante foi a nossa motivação este ano. Estamos a provar que hoje em dia a publicidade é bem mais do que anúncios", diz Edson Athayde, director criativo da FCB Lisboa, citado em nota de imprensa.

"A Troca - Leis Que Desafiam Fronteiras" é o documentário que resulta dos testemunhos de personalidades, ativistas, representantes de entidades e políticos à pergunta: "E se pudéssemos exportar as nossas melhores leis e importar as melhores leis dos outros países?"

"Pretende-se descobrir o que mudaria na vida das pessoas caso, por exemplo, as nossas leis contra a homofobia fossem implementadas na Rússia. Ou o que aconteceria se a Lei Maria da Penha, a lei brasileira de proteção das mulheres contra a violência doméstica pudesse ser aplicada em Portugal", informa nota de imprensa.