Finlândia x Bélgica com audiência média de 945 mil telespectadores

21 de junho: Finlândia x Bélgica - RTP1 20,4% share

SIC voltou a liderar o dia com 21% de share

Bélgica venceu Finlândia por 0-2 e fez o pleno de vitórias

Jogou-se no dia de ontem a 3.ª e última jornada do grupo B do EURO 2020. Rússia, Dinamarca e Finlândia entraram para este último jogo na esperança de ainda conseguirem a qualificação para os oitavos de final da competição, mas, para já, apenas a Dinamarca avançou para a fase seguinte. A RTP1 emitiu a vitória da seleção belga contra os finlandeses, num jogo de sentido único. Um auto golo de Hradecky e um golo de R. Lukaku decidiram a partida que foi vista por um total de 2 milhões e 372 mil portugueses, a que correspondeu uma audiência média de 945 mil telespectadores e um share de 20.4%. O jogo foi transmitido em simultâneo pela Sport TV2, que nesse período juntou, em média, mais de 33 mil portugueses. Ao mesmo tempo, a Sport TV1 emitia a empolgante partida entre a Rússia e a Dinamarca. A vitória acabou por sorrir à Dinamarca que se vingou das duas derrotas sofridas nas primeiras jornadas, derrotando a Rússia por quatro bolas a uma. Em média, 43 mil portugueses assistiram à partida, a que correspondeu um share de 0.9%.

Durante a tarde, fecharam-se as contas do grupo C. A Áustria venceu a Ucrânia por 0-1 somando, assim, 6 pontos no grupo. Desta forma, a equipa austríaca apurou-se pela 1.ª vez para a fase seguinte da competição. A Sport TV2 foi a estação escolhida para a emissão do jogo, que registou uma audiência média de 26 mil telespectadores e um share de 1%. Simultaneamente a Sport TV1 emitia o Macedónia do Norte 0 x 3 Países Baixos. A partida, jogada em Amesterdão, contou com uma audiência média de 15 mil telespectadores, sendo, até ao momento, a menos vista de toda a competição.

Finlândia x Bélgica alavancou audiências da RTP1 (%)

No dia de ontem, a SIC manteve a liderança de canais com um share de 20.8%, crescendo mais 0.6 p.p. face à média de maio. Ainda assim, foi a RTP1 a registar a maior subida do dia - +1.5 p.p. - atingindo assim um share de 12.9%. A transmissão da vitória da Bélgica contra a Finlândia contribuiu para este resultado positivo da estação de televisão pública. Por sua vez, a TVI foi o único canal generalista a cair em share de audiências face à média de maio. O canal registou 16.5%, menos 0.7 p.p. versus maio.

Minuto a minuto RTP1: Finlândia x Bélgica

Na análise ao minuto do jogo que fechou as contas do grupo B, verificou-se um incremento de audiências à medida que o jogo avançava. A 2.ª parte captou mais a atenção dos portugueses, que após o 1.º golo da partida, aos 74 minutos, viraram atenções para os restantes momentos do encontro. O pico máximo de audiências aconteceu no momento do golo de Romelu Lukaku. Nesse instante, mais de 1.2 milhões de portugueses assistiram aos festejos do ponta de lança do Inter de Milão.

Perfil dos telespectadores do jogo Finlândia x Bélgica

À semelhança dos outros jogos do europeu transmitidos em sinal aberto, o Finlândia x Bélgica contou com um perfil de telespectadores mais masculino e verificou uma maior afinidade junto dos portugueses a partir dos 55 e mais anos.

Fonte: Elaborado por Initiative/Mediabrands Insight sobre dados CAEM/Gfk reproduzidos em YUMI - Mediamonitor; Alvo Ind. 4+ anos; Indicador de audiência utilizado em todas as análises: Total Dia.