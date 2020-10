Fixe esta chave do Euromilhões. Se eles ganharem, você ganha parte do prémio

Stream and Tough Guy © DR

Fixe esta chave do Euromilhões: 9 - 19 - 7 - 38 - 1 - 6 - 4. É com estes números que a Stream and Tough Guy vai jogar todas as semanas e, se ganhar, vai partilhar com os seguidores da agência de publicidade de João Ribeiro e Miguel Durão nas redes Instagram e Facebook. É também o número de telefone do João Ribeiro. O sócio da agência que trabalha marcas como a Zippy promete atender os anunciantes.

"Se ganharmos o primeiro prémio (do Euromilhões), vamos dividi-lo com todos os nossos seguidores no Facebook e do Instagram, à data do sorteio", garante João Ribeiro. "Trabalhamos estratégia e criatividade em articulação com marcas e outras agências, trabalhamos em equipa, por isso se nós ganharmos, ganhamos todos, seja nas nossas conquistas ou no Euromilhões", acrescenta o managing partner.

A auto-promoção surge num momento em que a agência assinala o primeiro ano de existência. Há um ano, para dar a conhecer o arranque da nova agência no mercado João Ribeiro (ex-Fuel) e Miguel Durão (ex-Grey Nova Iorque) criaram uma auto-promoção: Ribeiro foi ao Preço Certo, o programa de televisão apresentado por Fernando Mendes.

2020 não foi para o mundo o melhor ano de sempre. E nem para o sector da publicidade. Mas os sócios mostram-se otimistas. Tão otimistas que querem partilhar, esse sentimento com todos os que os têm vindo a acompanhar ao longo do último ano, "numa espécie de vacina psicológica contra os efeitos económicos da pandemia", explica Miguel Durão. Como? Jogando, todas as semanas, no Euromilhões o número-chave 9 - 19 - 7 - 38 - 1 - 6 - 4.

"Estes podem vir a ser os números para o primeiro prémio do Euromilhões, mas é também a chave para as marcas que se quiserem juntar a estes dois criativos otimistas. Para isso, é só marcarem o mesmo número-chave no telemóvel e o João Ribeiro atende do outro lado da linha", refere nota de imprensa.