Fox dá palco a artistas nacionais nos intervalos

Capicua em palco © Sara Matos / Global Imagens

Atuações inéditas de música, dança, humor e até mentalismo de 11 artistas nacionais vão encher os intervalos da Fox até ao final do mês. "Intervalo" conta com Ana Bacalhau, António Zambujo, Capicua, Dino D"Santiago, Favela Lacroix, Gonçalo Cabral, João Blumel, Maria João, Rita Redshoes e Tochas e Telmo.

A ação, uma iniciativa da equipa criativa in-house da The Walt Disney Company Portugal com produção da Velvet, arrancou no mesmo dia em que o Governo anunciou um novo confinamento geral com o fecho das salas de espectáculo e cultura.

"Num projeto experimental e sem precedentes, todos os artistas tiveram liberdade criativa total, o único pedido que lhes foi feito foi que oferecessem aos portugueses um momento de pura descontração", refere o canal.

Dino D" Santiago deu o mote de arranque a Intervalo ao ocupar a pausa de "FBI" no canal FOX no passado dia 13, seguem-se a rapper Capicua no "This Is Us" no FOX Life, o bailarino Gonçalo Cabral ao espaço de "The Unicorn", no FOX Comedy.

Os intervalos da nova temporada de "Death in Paradise" no FOX Crime e dos filmes do FOX Movies, ficam a cargo dos cantores Maria João e António Zambujo, respetivamente.

Favela Lacroix atua no intervalo de "The Resident", na FOX Life e a dupla Tochas e Telmo nas pausas de "The Simpsons", no Fox Comedy, com o mentalista João Blumel a atuar nos intervalos de "Cheriff", no FOX Crime".