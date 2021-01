Francisco Chatimsky. Ir à rua quando apetece e dar todos beijos e abraços que ficaram por dar

Francisco Chatimsky, diretor criativo de Mafalda & Francisco

2021 já está ai. E temos todos muitas expectativas para os próximos 12 meses. Francisco Chatimsky, diretor criativo da agência Mafalda & Francisco, revela os desejos para o novo ano e as campanhas que melhor os revelam.

Se 2021 não nos contrariar já não é mau. É que este ano foi muito teimoso. E sei que chamar-lhe só teimoso é pouco, apetece chamar-lhe mais coisas, mas o que gostava era que lhe déssemos uma lição.

2021 sem horas

Que 2021 nos devolva horários - porque eles são nossos - e esta história de irmos para a rua todos ao mesmo tempo perturba-me; é que num instante é "hora de ir para casa" e assim não nos entendemos. Um brinde a um ano fora das horas, às horas que ficaram de fora e aos que ficaram fora delas. Um brinde aos atletas fora de horas.

Anúncio: After Hours Athlete

Anunciante: Puma

Agência: Droga 5

2021 sem medos

O medo instala-se com tanta facilidade que às vezes até nos habituamos a ele. Se por um lado nos protege, é verdade, por outro também nos limita e acobarda.

Como otimista que sou, prefiro acreditar que todo este medo se vai converter em coragem (nesta campanha chamam-lhe balls). Se nos tivemos que aguentar este tempo todo, podemos agora curtir um bocadinho?

Anúncio: Be Stupid

Anunciante: Diesel

Agência: Anomaly London

2021, pode ser?

Caríssimo 2021, este ano até podemos dar todos mais um bocadinho, mas lá ao fundo haver uma grande festa, combinado?

Anúncio: Bohemian Rapsody

Anunciante: John Lewis & Partners e Waitrose & Partners

Agência: Adam & Eve/DDB

2021 é agora

A todos os abraços e beijos que ficaram por dar, a todos os encontros que ficaram por marcar, que sejam incríveis como devem ser os primeiros.

Anúncio: The Big Leap

Anunciante: Lacoste

Agência: BETC Paris

2021 não é 2020

Don't talk. Don't touch. Don't walk. Don't walk at night. Don't walk on the right. Don't drink (...) Mas agora ao contrário.

Este clássico com mais de 20 anos funciona sempre, pelo menos comigo. Que 2021 também funcione assim, por oposição (ao ano que está mesmo a acabar).

Anúncio: Litany

Anunciante: The Independent

Agência: Lowe Howard-Spink