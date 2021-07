Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Lenine Cunha são embaixadores Allianz nos JO e Paralímpicos

O atleta paralimpico Lenine Cunha. © Ivan Del Val/Global Imagens

Os surfistas Frederico Morais e Teresa Bonvalot, atletas olímpicos, e o ultramedalhado atleta paralímpico Lenine Cunha são os três embaixadores oficiais da Allianz Portugal para os Jogos de Tóquio 2020. A iniciativa insere-se na estratégia global do grupo que, durante os próximos oito anos, será o parceiro Olímpico e Paralímpico mundial na categoria de seguros.

"A escolha dos embaixadores ficou a dever-se à ligação da Allianz ao surf nacional, que apoia há longos anos e que, pela primeira vez, será modalidade olímpica, bem como à relação sólida de apoio à carreira de Lenine Cunha, o atleta mais medalhado do mundo", explica o grupo, numa lógica que se prende com a relação especial da Allianz com o universo do desporto, apoiando diversos atletas e modalidades tão diversas como o futebol, o surf ou golfe.

"Temos uma grande identificação com os movimentos Olímpico e Paralímpico. Esta parceria é a mais importante em todo o Grupo Allianz. Sabemos que o desporto une e queremos sentir essa mesma união com os nossos colaboradores, clientes e parceiros", jjustifica Teresa Brantuas, CEO da Allianz Portugal. "O Lenine já faz parte da Allianz desde 2013 e é um exemplo de superação. É para nós um orgulho continuar a apoiá-lo. O Frederico e a Teresa são dois surfistas de altíssimo nível e é para nós um privilégio poder contar com eles como embaixadores da nossa marca. O que mais valorizamos no surf é o contacto e respeito pela natureza, a paixão e o empenho que se tornam modo de vida. Ficamos muito contentes por ser finalmente considerado uma modalidade olímpica."

Os três atletas portugueses foram apresentados nesta terça-feira na sede da Allianz Portugal, em Lisboa, com transmissão direta nas redes sociais da Allianz Portugal, agora disponível no canal youtube da Seguradora.