Frederico Roberto. Empatia, Alegria, Empenho, Imaginaçāo e Resiliência são desejos para 2021. E "mais e maior amor"

Frederico Roberto, diretor criativo executivo da Interwave Londres

Dinheiro Vivo 04 Janeiro, 2021 • 09:00

Neste ano "maldito", como lhe chama Frederico Roberto, vimos sinais que nem tudo vai mal com a humanidade. Gestos de extrema solidariedade varreram o mundo, unidos por um problema comum.

Em 2021 queremos mais disto e menos do resto. Empatia, Alegria, Empenho, Imaginaçāo e Resiliência pede o Criativo no Mundo. Mas também "mais e maior" amor, defende o diretor criativo executivo da Interweave Londres, nas cinco campanhas que elegeu para representar os seus desejos para o novo ano.

"Que 2021 seja a confirmaçāo do que já vimos nascer neste ano maldito de 2020. Empatia, Alegria, Empenho, Imaginaçāo e Resiliência. Creio serem estas as qualidades que o mundo precisa para encarrilar de novo. Precisamos de mais entendimento, mais e maior aceitaçāo das diferenças. Mais amor. Os filmes abaixo nāo sāo necessariamente os melhores de sempre, mas sāo grandes exemplos destas emoções despoletadas por histórias bem contadas.

Empatia

Bom, dizer que o Coleman Sweeney era um tipo com empatia é, à falta de melhor expressāo, uma mentira. Por isso, quando virem este filme, pensem que o que têm a fazer é exatamente o oposto do Sr. Sweeney. Mas, para mim, a moral da história para 2021 é a seguinte: sempre que puderem fazer algo de bom, sempre que a oportunidade se apresentar, façam-no. Por muito pequeno que seja o gesto, façam-no. (E nāo sejam idiotas como o Coleman).

Anúncio: Coleman Sweeney, The World"s Greatest Asshole

Anunciante: Donate Life

Agência: The Martin Agency

Alegria

Que dizer daquele que, para mim, é o melhor anúncio publicitário de todos os tempos? Talvez nāo seja o mais memorável, o que ganhou mais prémios ou mesmo o primeiro filme que as pessoas se lembrem da Coca-Cola. Mas reparem no meu contexto: em 1988 / 1989, era eu um gaiato de 7, 8 anos, e em Portugal claro só havia dois canais. E durante esses doisanos, em praticamente todo o intervalo, passava este "reclame" (ou pelo menos é essa a minha memória construída). As pessoas quase que já esperavam por ele. Toda a gente cantava. Toda a gente sabia de cor. É alegria no seu mais puro estado. A sensação que só a Coca-Cola sabe despoletar.

Anúncio: Sensaçāo de Viver

Anunciante: The Coca Cola Company

Agência: McCann-Erickson US

Empenho

Em criatividade publicitária - e arrisco a dizer, em qualquer uma das indústrias criativas - há algumas fórmulas que, nāo sendo infalíveis, costumam gerar resultados: Sê o primeiro, sê o maior, sê o único. E de preferência, os três ao mesmo tempo (Red Bull Stratos, anyone?). Mas o engraçado no caso deste filme da Hennessy VS é o facto de contar a história de alguém - ou neste caso, uma família) cujo empenho corre-lhes nas veias. A família Piccard, exploradores de sangue na guelra, sonharam alto, sonharam grande e empenharam-se nāo simplesmente a serem os primeiros, mas a abrirem as portas a outros. E o empenho é sempre, sempre, sempre recompensado.

Anúncio: Hennessy VS presents: The Piccards

Anunciante: Hennessy VS

Agência: Droga5

Imaginação

A imaginação é o nosso maior trunfo. A nossa mais-valia . A nossa maior ferramenta para criar e resolver problemas. Este filme do Canal+ em França, que especificamente procurava novos guionistas e criadores de filmes e series, é um daqueles exemplos perfeitos de como a execução nāo sò viveu à altura da ideia, como entregou muito mais. Uma daquelas histórias que, de certezinha absoluta já aconteceu a alguém. E como sempre, a vida inspira a arte. Que, por conseguinte inspira a vida. Em 2021, precisamos de mais imaginação. Aquela que em 2020 viu tanta e tanta gente a criar o seu conteúdo em casa, para o Instagram, TikTok, Youtube, etc. para tentar passar o tempo. Somos máquinas criativas. Sò temos de meter a chave na ignição.

Anúncio: Man in the Closet

Anunciante: Canal+ France

Agência: BETC EuroRSCG

Resiliência

Ainda hoje, passados curtos 11 anos, este é um dos meus filmes preferidos, em boa parte devido ao desempenho do ator Robert Carlyle. A história de Johnny Walker, contada de forma magnífica, pelas estepes das highlands escocesas. Uma história de adversidades e conquistas e uma liçāo empresarial de soluções e ideias para continuar em frente. Se há algo que temos de nos consciencializar é que o mundo está sempre em mudança e é precisosempre andar para a frente. Nunca parar. Aguentar as intempéries (como 2020) e forçar a barra, com resiliência e perseverança. Só assim o sucesso será possível. Qualquer seja o sucesso em 2021.

Anúncio: The Man Who Walked the World

Anunciante: Johnny Walker

Agência: BBH London