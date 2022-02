Futebol e eleições destacam-se em mês liderado pela SIC

Debate entre António Costa e Rui Rio. © AFP

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands, revela que em janeiro, o consumo televisivo em Portugal aumentou 1% face a dezembro de 2021 e a SIC manteve-se como a estação líder em audiências. A estação de Paço de Arcos terminou o mês com uma quota de share de 18.1%, mais 1.2 p.p. que a TVI, que terminou janeiro com um share de 16.9%. O canal da Media Capital foi o que mais cresceu em share de audiências (+1.2 p.p. face a dezembro), aproximando-se da SIC. A RTP1 começou o ano com um share de 10.6%, menos 0.1 p.p. vs. dezembro.

Olhando para o universo dos canais Pay TV, de destacar a manutenção da liderança da CMTV com um share de 4.1%, seguindo-se a CNN Portugal e a SIC Notícias, ambas com um share de 2%. Destaque para a TVI Reality, que aumentou a sua quota de share em mais 0.5 p.p. para os 1.9%. As transmissões contínuas relativas ao novo Big Brother Famosos alavancaram as audiências do canal.

Em janeiro e tendo em conta a média de todas as emissões de cada programa, de destacar a vitória do Sporting frente ao Benfica numa partida a contar para a Final da Taça da Liga. A SIC foi o canal emissor do jogo decisivo, que contou com uma audiência média de mais de 2.3 milhões de telespectadores, a que correspondeu um share de 43.4%. Destaque também para as emissões do Big Brother Famosos, que estreou na TVI no início do mês. Big Brother Famosos -

O Infiltrado manteve, em média, 1 milhão 677 mil portugueses colados aos ecrãs da TVI e Big Brother - O Presidente alcançou uma audiência média de 1 milhão 655 mil telespectadores, tendo um share de 35.9%.

Em janeiro, de destacar também os debates a contar para as Eleições Legislativas de 2022 e para a noite eleitoral do dia 30 de janeiro. Nota ainda para as estreias da 2.ª temporada de Hell"s Kitchen (SIC), da nova telenovela da TVI Quero É Viver, de A Prova dos Factos, o novo magazine de informação da RTP1 e das séries Causa Própria e Crimes Submersos, ambos com estreia em janeiro na RTP1.

No que toca às audiências por período horário, a TVI liderou nas madrugadas (02h30 - 7h30), nas manhãs (7h30-12h30) e no late-night (00h-02h30) com um share de 9.3%, 14.3% e 19.7%, respetivamente. Já a SIC comandou as horas de almoço (12h30-14h30) com um share de 24.7%, as tardes (14h30 - 18h30) com 17% e no Prime-Time (20h00 - 00h00) com 21.1%. A RTP1 foi líder durante o período de Pré-Prime (18h30 - 20h00), altura em que é transmitido O Preço Certo, apresentado por Fernando Mendes. Nesse período do dia, a estação de televisão pública atingiu uma quota de share de 16.7%.