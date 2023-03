Futebol e estreia de O Triângulo lideraram ranking de audiências em fevereiro

Jogo entre Inter de Milão e o Porto. © AFP

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands, revela que em fevereiro, o consumo televisivo em Portugal aumentou 0.4% face a janeiro. A SIC manteve-se como a estação líder em audiências, terminando o mês com uma quota de share de 15.5% (-0.9 p.p vs o mês anterior). A TVI por sua vez, aumentou o seu share em 0.5 p.p, alcançando um share de 15.4%, encurtando a distância à SIC. A RTP1 registou também um decréscimo no share, tendo alcançado 11.1%, menos 0.5 p.p face a janeiro.

Os canais da Pay TV, no geral, registaram um aumento de audiências no mês de fevereiro. Dentro do segmento dos canais de informação, a CMTV mantém-se líder, com share de 5%, seguido da CNN Portugal com 3.2% de share, superando a SIC Noticias que regista apenas 2% de share. De destacar que a FOX ultrapassou mais uma vez a SIC Noticias no ranking, com 2.4% de share, sendo o terceiro canal cabo mais visto.

Em fevereiro, os programas que registaram maior audiência foram jogos de futebol. Em primeiro lugar, o jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, entre o Inter FC e FC Porto, no dia 22 de fevereiro. O jogo foi emitido na TVI e alcançou uma média de um milhão 650 mil espetadores e um share de 32.6%. O segundo lugar do ranking vai para a RTP com a emissão do jogo da Taça de Portugal, entre o SC Braga e Benfica, no dia 9 de fevereiro, registando uma média de 1 milhão 620 mil espetadores e um share de 33.3%

O restante ranking é liderado pelos três canais FTA, sendo importante destacar a estreia do programa O Triângulo, na TVI, que alcançou uma média de um milhão e 270 mil espetadores e um share de 23.3%.

No que toca às audiências por período horário, a TVI liderou nas madrugadas (02h30 - 7h30) e nas tardes (14h30-18h30) com um share de 7.3% e 14.1%, respetivamente. Este mês, a SIC liderou na maioria dos períodos horários, nomeadamente, as horas de almoço (12h30-14h30) e late-night (00h-02h30), com 22% e 18.1% de share respetivamente.

A estação de Paço de Arcos garantiu ainda a vitória no Prime Time, com um share de 18.1%, mais 0.2 p.p relativamente à TVI. A RTP1 foi líder durante as manhãs (7h30 - 12h30) com 14.1% de share. Liderou ainda o período de Pré-Prime (18h30 - 20h00), no geral do mês, altura em que é transmitido O Preço Certo, apresentado por Fernando Mendes. Nesse período do dia, a estação de televisão pública atingiu uma quota de share de 16.4%. A TVI não ficou nada atrás neste período, com a estreia do programa Vai ou Racha, tendo ficado apenas a 0.3 pp de distância da RTP.