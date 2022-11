Futebol e Globos de Ouro foram os programa mais vistos em outubro

Rafa Silva, do Benfica, e Kylian Mbappe, do PSG. © AFP

Dinheiro Vivo 04 Novembro, 2022 • 21:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em outubro, o consumo televisivo em Portugal registou um aumento de 2,2% face ao mês anterior, revela a análise de audiências de TV da agência de meios Initiative, que integra o grupo Mediabrands.

A SIC conseguiu manter a liderança nas audiências, terminando o mês de outubro com uma quota de share de 16,1 %, e a TVI teve um aumento de 0,5 p.p de share face a setembro, registando um share de 15,4%. A RTP1 alcançou um share de 10%, mantendo-se estável em relação ao mês de setembro.

Os canais Pay TV mantiveram-se, na sua generalidade, estáveis em relação ao mês anterior. Os canais cabo que registaram crescimento de audiências foram a CNN Portugal, AXN e TVI Ficção, com mais 8%, 23% e 24%, respetivamente. Em outubro, a TVI Reality registou um aumento extraordinário de 113% nas audiências, devido ao Big Brother.

Quanto aos canais de informação, tivemos um decréscimo geral no share, exceto a CNN Portugal a crescer 0,2 p.p face ao mês anterior. A SIC Noticias diminuiu 0,1 p.p face a setembro, com 2,1% e a CMTV foi quem registou decréscimo de share, menos 0,3 p.p e menos 3% de audiências face a setembro.

No restante ranking a disputa continua entre a SIC e TVI, mas dominado pelo Big Brother da TVI. É ainda de destacar a emissão XXVI Gala dos Globos de Ouro: Gala do Ano, da SIC, a 2 de outubro, que se posicionou em 2º lugar com 1,271 mihões de espetadores e um share de 28,4%, seguido de Big Brother - A entrada com 1,129 milhões de espetadores e Isto é Gozar com Quem Trabalha, com 1,107 milhões de portugueses a ver, e um share de 24,1% e 22,3%, respetivamente.

No que toca às audiências por período horário, em outubro, a SIC conseguiu liderar em quase todos os períodos horários, ficando acima no almoço (12h30 -14h30), nas tardes (14h30 - 18h30), e no pré prime (18h30 - 20h), com um share de 22,9%, 14.4% e 16%, respetivamente. Este mês, a TVI liderou apenas as madrugadas (2h30 - 7h30), nas manhãs (7h30 - 12h30) e no late night (24h00-26h30) com um share de 9,2%, 13,7% e 15,4%, respetivamente. O prime time foi ganho novamente pela SIC, com um share de 18,6%, mais 0,7% do que a TVI.