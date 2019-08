Festivais de verão. Que marca ganhou mais com patrocínio?

Patrocinar festivais de verão dá retorno para as marcas e nenhuma ‘lucrou’ mais este verão do que a NOS. Dois dos festivais que a operadora dá nome, o NOS Alive e o NOS Primavera Sound, geraram um retorno mediático de mais de 21 milhões de euros.

O NOS Alive foi o festival que gerou maior retorno mediático tendo o evento organizado pela Everything is New, entre janeiro e julho, dado origem a 3.364 notícias. Ou seja, um retorno que ascendeu a 18,9 milhões de euros, segundo os dados recolhidos pela Mediamonitor, do grupo Marktest.

Com base na correspondência entre o espaço mediático ocupado em cada meio e a respetiva tabela de publicidade em vigor, os dados da Mediamonitor também revelam que depois do NOS Alive, é o Super Bock Super Rock que gerou mais notícias nos primeiros sete meses do ano, um total de 2.081 notícias, tendo o festival organizado pela Música no Coração gerado um retorno de 12,6 milhões.

Na terceira posição surge o NOS Primavera Sound, organizado pela Ritmos na cidade do Porto, que com 1.770 notícias gerou um retorno de 10,9 milhões.

O TOP 5 dos festivais com mais referências nos media fica completo com o Meo Marés Vivas (1.119 notícias) e com o Rock in Rio (1.016), tendo gerado um retorno mediático de 4,3 milhões e 5,5 milhões, respetivamente.

Em julho, foi também o NOS Alive aquele que mais destaque teve nos media, gerando 1.802 notícias, quase o dobro das 934 notícias do Super Bock Super Rock. O MEO Marés Vivas (689 notícias), o EDP Cool Jazz (468) e o Festival Músicas do Mundo (419) completaram o Top5 do mês de julho.

Ao nível de marcas, foi a NOS a obter maior retorno com esta associação aos festivais, seguida da

Super Bock (12,6 milhões de euros), da EDP (6,6 milhões), a RFM (5,1 milhões) e a MEO (4,5 milhões).

