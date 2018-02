Global Media reforça liderança no digital e anuncia novos projetos

Depois da reestruturação, seguiu-se o turnarround e, agora, a confirmação dos resultados: 2017 foi para o Global Media Group (GMG) “um ano de consolidação dos projetos já existente, de consolidação da liderança no digital e foi um ano em que continuámos a reforçar a oferta do Global Media”. As palavras são de Victor Ribeiro, CEO do grupo detentor de títulos como o Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, TSF, entre outros.

Durante a terceira edição do encontro anual com os principais anunciantes do grupo, que decorreu esta quinta-feira e onde foram entregues prémios aos 25 maiores parceiros das marcas GMG, Vítor Ribeiro explicou que, em 2017, o grupo anunciou uma aposta estratégica em projetos editoriais como o Motor24 – “que desde o seu arranque, foi logo líder na informação automóvel” – e da N-TV, “um projeto direcionado para as celebridades e para o mundo da televisão e que aumentou a exposição das marcas [do grupo de Comunicação Social] para audiências mais femininas e mais jovens, num mercado muito competitivo”. A estes títulos acrescentou-se ao portefólio o título Men’s Health, “que ajudou a aumentar o potencial das parcerias do universo Global Media”.

E se o ano passado teve novidades, este ano também não será diferente. “Esta semana temos o soft launch da revista Woman’s Health, com a primeira edição da revista em papel a ser lançada no final de março, o que nos dá um posicionamento mais forte no universo da informação lifestyle“, avançou Victor Ribeiro. “Em 2018, vamos continuar a consolidação dos projetos atuais”, antecipando apenas que haverá “novidades no Diário de Notícias e Jornal de Notícias a partir do final do primeiro semestre do ano”.

“Haverá também novas marcas que continuarão a reforçar a cobertura das audiências do grupo, e haverá sobretudo uma grande aposta na área do vídeo em todas as marcas existentes, mas também a partir do segundo semestre”, concluiu o CEO do GMG.

As perspetivas foram enumeradas ao longo do encontro Top Advertisers, que acontece anualmente há três anos, e no qual o Global Media Group premiou os seus principais parceiros anunciantes que ajudaram o grupo a diversificar a oferta informativa aos seus leitores, tal como à criação de eventos de autoria própria como a cimeira Lisbon Mobi Summit.

Veja na galeria no início do texto os 25 premiados dos prémios Top Advertiser 2017.

