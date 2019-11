Não tem capa nem voa, mas é uma supermarca

Pode não ter uma capa de herói nem voar, mas o Diário de Notícias é uma Superbrand. O jornal do Global Media Group (também dono do Dinheiro Vivo) foi reconhecido, pela 11.ª vez como marca de excelência pelos consumidores. Foi uma das 34 eleitas nesta 15.ª edição da Superbrands, juntamente com a Altice, a Clarins, a Control e a Fidelidade, que foram neste ano, pela primeira vez, reconhecidas como supermarcas.

Com o tema do turismo na ordem do dia – até agosto, Portugal recebeu cerca de 18 milhões de visitantes, o que aponta para que se atinja novo valor recorde de 26 milhões até ao fim do ano -, na edição deste ano a Superbrands atribuiu um prémio especial à marca destino. Vencedor? Lisboa.

“Em 2018 começámos a atribuir um prémio especial. No ano passado, foi para as marcas centenárias, para dar ênfase ao património das marcas e ao papel que desempenham na nossa continuação e capacidade de inovar. Neste ano quisemos dar outra perspetiva de um tema que está no topo da agenda e tentar perceber que os destinos não têm só que ver com capacidade de infraestrutura, mas muitas vezes com a capacidade que se tem de trabalhar a marca do próprio destino”, explica Pedro Diogo Vaz, senior partner da Superbrands.

“Temos muito bons exemplos dentro do país – e os seis finalistas (Açores, Algarve, Lisboa, Madeira, Nazaré e Porto) são a prova disso. Quando se fez a avaliação, Lisboa foi eleita o destino que tem trabalhado melhor esta componente de marca.”

34 subiram ao palco

Quatro marcas subiram neste ano ao estatuto de Superbrands, juntando-se a outras que têm vindo a repetir presença todos os anos. É o caso da EDP, que há 15 anos consecutivos exibe o selo. Bimby, Branca de Neve, Cartuxa, CTT, Lidl, Médis, Montepio, Remax, RFM, RTP, Sapo, Sport Lisboa e Benfica, Tranquilidade e Vista Alegre são outras marcas, como o DN, que em pelo menos sete edições já receberam este reconhecimento dos consumidores. E este ano não foi exceção à regra. A este lote juntam-se ainda BPI, Chicco, Cien, Coca-Cola, Delta Q, Era, FNAC, Galp, Lusíadas Saúde, Meo, Mercedes-Benz, Multicare e SportTV também foram galardoadas no Museu da Fundação Oriente. Os Médicos sem Fronteiras foram a marca eleita, representando o terceiro setor. E coube ao Lidl receber o prémio para o livro com a melhor capa.

Neste ano, fazendo a ponte com o mundo digital, a Superbrands introduziu uma novidade: realidade aumentada, através de uma aplicação, a Awatar, criada pela agência Wizz Interactive. “Quisemos trazer esta inovação de realidade aumentada para o livro, o elemento central do projeto, em que consagram os conteúdos sobre as marcas ao permitir que aos conteúdos escrito e gráfico se acrescente conteúdo audiovisual – no fundo, é a ligação entre estes dois mundos”, explica Pedro Diogo Vaz.

É também no digital que residem muitos desafios para as marcas em 2020. E as supermarcas não estão imunes. “O grande passo vai ser perceber como se cavalga a onda de uma alegada recuperação económica; como se vai integrar as componentes todas do digital, como é que as marcas se estão a transformar enquanto constroem identidade. Como é que as marcas vão conseguir acompanhar estas enormes variações que existem, em que se ganham milhões de clientes e com a mesma rapidez se pode perdê-los com estes fenómenos das redes sociais”, acredita o responsável da Superbrands.

Há igualmente o desafio do mercado externo, de “não perdermos o conceito de internacionalização”. “A crise prolongada fez que as marcas tivessem de se abrir para fora do nosso retângulo e esse continua a ser um dos grandes desafios”, conclui.

