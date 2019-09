Turismo. Portugal entre os países com melhor marca a nível mundial

Portugal está entre os países com melhor marca a nível mundial a nível de turismo. A marca país ocupa a 14ª posição do ranking da Bloom Consulting Country Brand Ranking 2019/2020, tendo subido seis posições face à edição anterior.

A nível global os Estados Unidos têm a marca País mais forte do mundo em turismo, já a nível europeu a liderança cabe a Espanha, com Portugal a ocupar a 7ª posição, um reforço de três posições face à edição anterior do estudo.

Globalmente, a Europa viu destinos tradicionais como França e Alemanha perderem terreno, embora ainda dentro do Top 10 mundial, sendo ultrapassados pela Itália, que se instalou na 7ª posição. “Apesar do Brexit, o Reino Unido prepara-se para reclamar um lugar no pódio, agora que alcançou um brilhante 4º lugar. Espanha, por sua vez, segurou a 3ª posição. Portugal e Croácia que ganham relevo internacional no Top 25, com muito mérito da sua estratégia de marca”, refere o estudo.

“Depois de uma excecional prestação no anterior ranking de Turismo, a Ásia mostra-se agora em declínio, contando apenas com a ascensão surpresa de Hong Kong para o 2º lugar na tabela mundial e a brilhante subida do Japão para o 8º lugar. A Tailândia caiu inesperadamente para a 6ª posição, a China desceu seis posições para o 13º, Singapura quase abandonou o Top 15 e a Índia deslizou para o 18º lugar. Macau e Taiwan, respetivamente em 29º e 34º, foram as principais saídas do Top 25 global, contribuindo assim para a tendência negativa da Ásia”, descreve o estudo.

No que respeita ao continente americano, o México subiu cinco posições até ao 11º lugar, embora apenas os Estados Unidos façam parte do Top 10, liderando a tabela. O Canadá perdeu terreno e abandonou o Top 15 para o 16º lugar. “Apesar de não constar do Top 25 global, a Costa Rica ascendeu quatro patamares no ranking americano e passou a ser a 5ª marca mais influente no Turismo, ultrapassando o Peru. Contudo, a América Latina teve desempenhos mistos devido às quedas da Argentina, do Chile, do Uruguai e da Venezuela”, destaca o estudo.

Na Oceania a Austrália segurou a 5ª posição mundial, tendo a Nova Zelândia subido seis posições até ao 25º lugar.

O continente africano não colocou nenhum país no Top 25 a nível mundial, o Egito e África do Sul a serem os dois países melhor colocados na 27ª e 33ª posição a nível global.

