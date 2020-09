Gatorade.Este anúncio cheio de suor foi realizado por português para toda a Ásia

A primeira campanha realizada pelo português Augusto Fraga é, literalmente, um anúncio suado. Começou em Taiwan ainda antes da pandemia e terminou, depois de três meses, em teletrabalho.

“O filme narra a história do esforço por trás de cada gota de suor. Cada repetição, cada metro, cada salto… cada gota de suor conta”, diz o realizador Augusto Fraga sobre o anúncio filmado usando o motion tracking, em que a câmara reproduz os movimentos dos atletas. “Quando um atleta corre, por exemplo, tudo se move à volta dele, mas a relação com a câmara é constante. Isso torna possível seguir o movimento das gotas de suor dos atletas, muitas delas reais”, explica o realizador português. “Foi interessante ver como os atletas se coordenavam com a câmara, criando uma coreografia espontânea e ao mesmo tempo interessante narrativamente”, diz em declarações ao Dinheiro Vivo.

É a primeira vez que Augusto Fraga – que em Portugal trabalha com a Krypton – filma para a Gatorade, mas o realizador já assinou outras campanhas internacionais para a PepsiCo, para as marcas Lipton, Lays, Ruffles ou Quaker Oats.

Every Drop tem criatividade da agência de publicidade R/GA Shanghai, tendo o realizador português trabalhado para esta campanha com a produtora Animal Factory. Começou em Taiwan. Depois houve uma pandemia.

“Foi filmado em Taiwan, pouco antes de ser declarada pandemia. No entanto, toda a pós-produção foi feita durante a pandemia, em teletrabalho, e demorou cerca de três meses”, conta Augusto Fraga. A pós-produção foi feita pela MPC, estúdio vencedor de vários Óscar pelos filmes 1917, A Vida de Pi e Jungle Book.

O realizador não foi o único talento português a trabalhar na campanha da Gatorade. André Szankowski e Marcos Castiel, na direção de fotografia e edição, respetivamente, estiveram ao lado do realizador, que contou ainda com o madeirense Pedro Macedo Camacho na composição musical, ao lado de Tina Guo, violoncelista e colaboradora habitual de Hans Zimmer. O realizador contou ainda com o austríaco Gimbal Ninja na câmara.