Global Media vai manter o acesso livre à informação

Grupo responsável pelo Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Rádio TSF e Dinheiro Vivo, entre outros, não pretende aplicar o modelo de subscrição para o acesso à informação.

É sabido que a publicidade sempre foi a principal fonte de receita dos meios de comunicação social, o que levou alguns meios internacionais, com o norte-americano The New York Times ou o britânico The Guardian a apostarem em conteúdos apenas disponíveis para os seus subscritores. Essa solução não está nos planos do Global Media Group, que pretende manter o livre acesso à informação.

No entanto, “todas as soluções são possíveis e nós temos de estudar esses casos de sucesso e aprender com eles”, aponta Victor Ribeiro, CEO do Global Media, acrescentando que, “num curto prazo, não temos nenhum plano especial para fechar conteúdos”. Ainda assim, lembra, “este é um mundo [da comunicação social] em permanente mudança e temos de ver quais são as melhores soluções”.

O administrador falou à margem do encontro Top Advertisers, no qual o Global Media Group premiou os seus principais anunciantes. Nesse mesmo evento, Victor Ribeiro rejeitou que um meio de comunicação social seja visto como um veículo de propaganda, pelo facto de depender maioritariamente da publicidade para se manter sustentável. “Essa situação está mais do que regulada. É evidente que não há interferência nenhuma da publicidade na linha editorial. Até no digital nós destacamos, com clareza, os produtos patrocinados para que o leitor saiba. Na rádio também há breaks publicitários e ninguém confunde o break publicitário de uma televisão ou rádio com a interferência editorial, como também os jornais”, afirmou.

