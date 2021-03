Grupo Mosqueteiros muda conta de media para UM

O Grupo Mosqueteiros mudou a sua conta de media para a agência de meios Universal McCann, da IPG Mediabrands, um processo assessorado pela Scopen. O retalhista é o 16º maior anunciante nacional, com um volume de 149,9 milhões de euros, de acordo com os dados da MediaMonitor. O grupo dono do Intermarché tem ainda a decorrer o processo de seleção da agência digital da rede de supermercados.

"Com as alterações das estruturas e das necessidades das marcas aos desafios futuros, é necessário adaptar os processos de seleção de agências e dar relevância à parte qualitativa, e não apenas aos temas de negociação, ainda que ambos sejam de elevada importância. Para o Grupo Mosqueteiros, em particular, desenvolvemos um modelo que possibilitou as três Marcas do Grupo Mosqueteiros: Intermarché, Brico e o Roady, avaliarem e perceberem as capacidades técnicas das agências, bem como os custos, ambos aspetos cruciais, dando igualmente destaque ao talento das equipas, gerindo a necessidade de perfis para o dia-a-dia de uma conta de Retail que tem um elevado dinamismo diário e investimento de media, sendo o 16º maior anunciante de 2020, o 3º maior do seu sector", refere Alexandra Machás, managing director da Scopen, citada em nota de imprensa.

De acordo com os dados da MediaMonitor, a preços de tabela (isto é sem os descontos praticados pelos media), o grupo foi o ano passado o 16º maior anunciante nacional com um volume de 149,9 milhões de euros e o terceiro da sua área, depois do Modelo Continente, que lidera o ranking dos anunciantes com 334,5 milhões de euros, e do Lidl (11ª posição), com 194,7 milhões.

A conta transita da Mindshare para a UM. Além das duas agências, da lista finalista estava ainda a OMD.

"Esta conquista deixa a UM e o nosso Grupo muito satisfeitos pela confiança que o Grupo Mosqueteiros depositou em nós . É uma grande responsabilidade e um grande desafio para a UM e para a sua equipa Pela importância das marcas do Grupo Mosqueteiros e relevância do seu negócio a UM criou na sua estrutura uma unidade designada por IUM que é composta por uma equipa multidisciplinar totalmente focada nas marcas e negocio Grupo Mosqueteiros. Estamos motivados e empenhados em poder demonstrar o nosso valor e contributo para ajudar a desenvolver o negocio do Grupo e das suas marcas", diz Alberto Rui Pereira, CEO do Grupo IPG Mediabrands.

A Scopen está igualmente a gerir o processo de selecção da agência digital do Intermarché.