Grupo Omnincom reforça em Portugal com agências de performance e comércio online

Carolina Amaral, OMG Perfomance; Tiago Branco, OMG Chief Transformation Officer; Sofia Ribeiro, TransACT; Inês Pires, Data & Technology; Joana Teixeira, OMG Performance; Luís Mergulhão, OMG (da esquerda para a direita, começando pelo canto superior esquerdo)

O OmnicomMediaGroup reforçou a operação em Portugal com a OMG Performance e com Transact, unidade especializada em comércio online. Tiago Branco, até agora Director de Data & Technology, assume como Chief Transformation Officer no grupo de agências de meios.

"As necessidades de transformação e respetivos desafios e oportunidades que daí decorrem são uma constante na nossa área, sendo estas ainda mais pronunciadas dado o contexto pandémico que atravessamos. Esta realidade requer uma adaptação das estruturas e tecnologias, aliadas às competências e talento existente no nosso grupo. Assim, iremos atuar de forma integrada com as agências para acelerar os processos de transformação, tendo como objetivo identificar oportunidades e desenvolver soluções, de forma a apoiar as agências e as marcas na sua transformação e contribuindo para o crescimento dos seus negócios", diz Tiago Branco, citado em nota de imprensa.

"O que se concretiza hoje está a ser desenhado e trabalhado há largos meses, numa clara evolução do OMG para o terreno da Data, da Tecnologia, da inteligência Artificial, e para uma nova Criatividade, que pretendem responder às necessidade e novos desafios das marcas", continua. "O conceito de "meio digital" está datado; temos, isso sim, de agregar talento e competências em diversas áreas para ganhar vantagens competitivas que potenciem o negócio dos nossos clientes, através de novas formas de comunicar que não procurem apenas a notoriedade e passar atributos, mas estejam focadas na venda".

A OMG Performance - com a coliderança assegurada por Carolina Amaral e Joana Teixeira - e a Transact - sob a liderança de Sofia Ribeiro - juntam-se às restantes unidades do grupo de media em Portugal, a OMD, a PHD, a AMQ, a FUSE e a Annalect.