Grupo Vice avança com pedido de insolvência

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Maio, 2023 • 11:09

O grupo Vice Media apresentou na segunda-feira um pedido de insolvência no tribunal de Nova Iorque ao abrigo de um mecanismo que concede proteção contra credores e anunciou que aceita ser comprado por 225 milhões de dólares.

O grupo, além do pedido de insolvência, anunciou que aceitou os trâmites de uma proposta de compra de um consórcio de empresas, por 225 milhões de dólares, que vai assumir também parte da dívida da empresa, avaliada em 834 milhões de dólares.

O consórcio inclui a Fortress Investment Group, o Soros Fund Management e a Monroe Capital, mas o grupo esclarece que outras partes também podem apresentar propostas.

O grupo espera que a venda seja concluída nos próximos dois a três meses.

Durante o processo, as marcas da Vice vão continuar a produzir conteúdo e a empresa vai continuar a pagar aos funcionários e fornecedores, de acordo com um comunicado de imprensa hoje divulgado.

Numa declaração preparada, os co-CEOs da Vice, Bruce Dixon e Hozefa Lokhandwala, informaram que o "processo de venda rápido supervisionado pelo tribunal" vai fortalecer a empresa e posicioná-la para um crescimento de longo prazo.

O pedido de insolvência acontece semanas depois de o grupo Vice anunciar o cancelamento do seu principal programa "Vice News Tonight", no meio de uma onda de demissões que deve atingir mais de uma centena dos 1.500 funcionários do grupo, segundo o Wall Street Journal.

O grupo anunciou ainda que vai encerrar sua marca Vice World News.