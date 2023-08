Guess What. "Mudar o mundo pela comunicação está no nosso ADN"

Jorge Azevedo, managing partner da Guess What © DR.

A agência de comunicação Guess What nasceu em 2008 com a missão de promover estratégias de comunicação criativas e totalmente focadas nos objetivos dos seus parceiros e clientes. Agora, em 2023, ano em que celebrou os seus 15 anos de vida, reconhece um percurso repleto de metas definidas e atingidas, mas continua a lutar por estar na vanguarda das novas tendências do mercado.

"Mudar o mundo através da comunicação está no nosso ADN", afirma Jorge Azevedo, managing partner da agência, que continua a procurar desenvolver projetos "diferenciadores e catalisadores de mudança" para marcas e públicos.

No decorrer dos últimos 15 anos, várias foram as mudanças e sinais de crescimento da Guess What, que se lançou ao mercado da comunicação com apenas dois colaboradores. Atualmente, são 26 os profissionais que compõem a equipa, foram lançados novos departamentos - comunicação, design, digital e public affairs -, e o reconhecimento do setor já se fez notar com a atribuição de vários prémios.

Os números também são indicadores da boa saúde da agência que, em 2022, fechou o ano com uma faturação de 2,2 milhões de euros, um crescimento de 10% face ao ano anterior. "Foi um ano muito positivo para a Guess What. Para este crescimento económico, foi muito importante o esforço que fizemos de cross selling entre os diferentes departamentos da agência, além das avenças mensais", explica Jorge Azevedo.

Apesar das várias valências da agência, a assessoria de imprensa continua a ser a solução mais procurada, "representando 45% da faturação. Para o final de 2023, as previsões da empresa apontam para um crescimento de 12% nas receitas.

Expansão do negócio

Após 15 anos de vida, o instinto continua a ser o de continuar o caminho de expansão. A aquisição de novos negócios está no horizonte para os próximos cinco anos, com alguns projetos "já em fase de concretização, que serão revelados a seu tempo".

O objetivo é reforçar a ação da agência, adicionando valências e talentos, com particular atenção à área digital e às novas ferramentas de Inteligência Artificial. De recordar que, em 2019, a empresa já tinha ajudado a lançar uma agência de publicidade, a Circle, da qual detém 50%, que tem demonstrado um "crescimento sustentado", quer em faturação, quer ao nível de equipa e recursos.

Para a próxima década, o plano de negócio é "ambicioso" e visa o reforço do posicionamento enquanto "agência de comunicação data based", além da duplicação da faturação e da busca por novos talentos de diferentes áreas.

O objetivo último é transformar a Guess What num "verdadeiro hub comunicacional, onde os clientes encontram soluções para todos os seus desafios nas áreas da comunicação e do marketing".