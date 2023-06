Guess What termina 2022 com faturação acima dos dois milhões de euros

© DR.

A agência de comunicação e relações públicas Guess What, fundada em 2008 por Jorge Azevedo e Renato Póvoas, fechou o ano de 2022 com uma faturação a rondar os 2 milhões e 200 mil euros, um crescimento de 10% face ao ano anterior.

"2022 foi um ano muito positivo para a empresa, apesar do contexto económico e social, uma vez que conseguimos atingir os objetivos fixados. Acredito que, trabalhando em equipa e tendo em conta a diversificação de serviços que oferecemos, vamos conseguir atingir um crescimento de cerca de 12% da nossa faturação este ano", afirma Jorge Azevedo, Managing Partner da Guess What.

A agência, que assinala em junho 15 anos de atividade com a campanha "Para nós, 15 anos é uma questão de data", tem vindo a crescer, contando atualmente com 26 colaboradores em diferentes áreas de especialização.

Apesar de fortemente ligada à área da comunicação em saúde, a Guess What, através do talento que captou, evoluiu para outras áreas de intervenção. Atualmente, tem competências in house nos departamentos de Comunicação, Design, Public Affairs e Digital, assumindo-se como uma companhia global.

A agência conta ainda com duas redes internacionais como parceiras, a GHMC e COMbyCOM, o que lhe permite estabelecer diferentes parcerias em diferentes mercados e abrir portas aos clientes atuais.

Quanto ao futuro, a empresa procura continuar a crescer nas diferentes áreas, potenciar novas ferramentas de comunicação e incorporar, cada vez mais, as ferramentas de Data Analytics e Inteligência Artificial, nas áreas das Relações Públicas e Comunicação.

Até ao fim do ano, a empresa pretende anunciar algumas novidades, adiantando já, em comunicado, que da mesma forma que ajudou a lançar o projeto Circle - agência de publicidade da qual detém 50% -, está também a equacionar a aquisição de novos negócios que complementem a sua oferta.

Adicionalmente, e também fruto do crescimento dos últimos anos, a empresa vai mudar de instalações até ao final deste ano.