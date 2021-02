Há Mais Marias na produção. E têm no reel realizadora de videoclip de Lady Gaga

É uma produtora com um nome marcadamente feminino ou não fosse fundada por duas mulheres. Alexandra Dias e Márcia Meireles são as forças motrizes por trás de More Maria. No lote de talento da produtora estão nomes como a realizadora Kathryn Ferguson, que já produziu trabalho para Lady Gaga, para a cadeia Selfridge ou para a Nike. Produtora trabalha já numa série documental para a RTP.

"Pretendíamos um nome que refletisse a identidade da empresa, que fosse marcadamente feminino. Que transmitisse experiência, atenção ao detalhe e qualidade artística em cada projeto, o pragmatismo com que resolvemos qualquer questão de produção, multidisciplinares (capazes de misturar talentos, técnicas e abordagens criativas) e acima de tudo trazer sempre algo "mais" a cada projeto. A More Maria é também um espaço onde o talento feminino tem realmente margem para crescer e brilhar", diz Márcia Meireles, em nota de imprensa.

Fundadora e service executive producer de More Maria, Márcia Meireles tem no seu percurso vários anos de experiência no setor da produção, com passagem em produtoras como a Playground, Story: We Produce como produtora e head of production, bem como em inúmeras produtoras nacionais como freelancer desde 2003. J

Já Alexandra Dias, fundadora e produtora executiva de More Maria está desde os anos 90 ligada à produção nacional, em empresas como Nepenthe, Tangerina Azul, A Filmar, Diamantino Filmes, Panorâmica 35, Krypton, Vanilla, Garage Films, Take it Easy, Molotov, Bulldozer (produtora executiva e sócia) e, mais recentemente, na Playground como produtora executiva.

More Maria nasce em plena pandemia. O "gatilho" para "refletir em profundidade sobre a forma de como gostaríamos de fazer diferente e melhor! É dessa vontade que nasce a More Maria. Somos uma indústria que se reinventa todos os dias. Agora, mais do que nunca, temos de ser versáteis e apresentar uma grande capacidade de adaptação", refere Márcia Meireles.

Kathryn Ferguson, Fred Miranda, Victor Castro e Diana Antunes na realização, Arlindo Camacho e Sérgio Rosário na fotografia; Ricardo Montez na pós-produção e os novos talentos Sara Pinheiro e Raquel Sousa são alguns dos profissionais ligados à nova produtora.

Não esquecendo a "inclusão de jovens talentos e a parceria com o laboratório criativo Jack the Maker, que nos permite uma maior ambivalência, encontrar novas soluções e formas de abordar cada campanha, seja com inovação tecnológica ou com uma nova perspetiva a nível visual ou de implementação da ideia", diz ainda service executive producer de More Maria.