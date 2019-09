Há um português entre os líderes do marketing desportivo

Há um marketeer português entre os líderes de inovação no desporto. Nuno Moura, chief marketing officer da Federação Portuguesa de Futebol, é um dos 30 vencedores do Leaders Sports Awards 2019, o único português de um conjunto de profissionais ligados a organizações como a NBA, NFL, UEFA, FIFA ou San Francisco 49ers.

É a segunda vez que Nuno Moura é reconhecido pela Leaders in Sports, galardão que premeia o melhor talento jovem a operar na indústria do desporto a nível mundial. O profissional tinha premiado pela Leaders em 2016 pelo trabalho desenvolvido na Nike em torno dos Campeonatos Europeu e Mundial de Futebol. Desta vez junta-se a 30 vencedores pelo trabalho produzido ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol.

Durante 9 meses, um júri composto por 100 juízes analisou 450 candidatos de 31 países, tendo nesta 5ª edição da Leaders Under 40 Award sido selecionados profissionais de 10 países ligados a organizações como a NBA, NFL, Wimbledon, Facebook, Red Bull, City Group, UEFA, FIFA, Amazon, San Francisco 49ers ou Miami Heat.

Conheça os vencedores aqui

“Gostaria de congratular todos aqueles que conseguiram integrar o lote de vencedores dos Leaders Under 40 2019. Estes 30 profissionais têm o selo de estrelas da indústria e são o melhor exemplo do incrível talento que o sector do desporto tem para oferecer. Tivemos um ano record em termos de participações, de inigualável qualidade, e onde colocamos os holofotes sobre os indivíduos que estão a moldar os destinos do desporto e a conduzir o sector a um futuro melhor e mais risonho”, diz James Worrall, Fundador & CEO da Leaders, citado em nota de imprensa.

Nestes 5 anos a Leaders condecorou um total de 140 profissionais. Os vencedores de 2019 serão homenageados nos Leaders Sports Awards a 9 de outubro no Museu de História Natural de Londres, imediatamente depois do Leaders Sport Business Summit 2019, que decorre a 8 e 9 de outubro.