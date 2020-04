Hasso. Inspiração em Leão da Rodésia dá prémio internacional a design português

Hasso, um Leão da Rodésia e o cão da família Kranemman, inspirou o rótulo do vinho Hasso, um rótulo DOC Douro do produtor Kranemann Wine Estates. Criada para representar os vinhos jovens e frescos da Quinta do Convento de São Pedro das Águias, no Douro, o design da marca foi distinguido nos prémios The Wine Design Challenge 2020, competição organizada pela revista inglesa Drinks International.

Em comunicado, é indicado que “a afirmação de um design “clean” e moderno, numa proposta descomplicada e divertida, são precisamente argumentos destacados pelo júri do concurso, que definiu este rótulo como “uma grande entrada” à competição.”

A marca Hasso venceu o prémio máximo na categoria de “New Design of a Wine Brand”. A criação da marca e rótulos Hasso tem a assinatura do estúdio de Coimbra FBA – Ferrand, Bicker e Associados, que também é responsável pela identidade visual de marcas da Kranemann Wine Estates.

Além da distinção para a marca Hasso, a Kranemann recebeu ainda prémios para os rótulos de dois vinhos do Porto das marca Kranemann (Medalha de Prata na categoria “New Design for a Fortified Wine Brand”) e Senhora do Convento (Medalha de Bronze na categoria “Repackaged Fortified Wine Brand”).