Havas está a recrutar estagiários e desafia-os a doarem sangue

Havas Media precisa de sangue © DR

A Havas Lisboa, empresa de media, está à procura de estagiários para área criativa, nas funções de copywriters e diretores de arte. Através da candidatura, os recém-licenciados são desafiados a doarem sangue ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). As inscrições terminam no dia 6 de julho.

Relacionados Havas Media Portugal entre as mais eficazes do mundo

Sob o mote "A Havas precisa de sangue novo e o Instituto Português do Sangue e Transplantação também", os candidatos apenas têm de se inscrever no site e serão contactados para se apresentarem na agência. Num dia a decidir, os inscritos mostram o seu portfolio e, se quiserem ser solidários, fazem uma doação de sangue. Assim, contribuem para aumentar as reservas de sangue e ajudam salvar vidas.