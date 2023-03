Havas lança nova marca global Havas Play

© D.R.

O grupo Havas anunciou esta terça-feira a criação da Havas Play, uma nova marca global que agrega todas as áreas do negócio que trabalham o entretenimento, o brand content, o desporto, a tecnologia e ativações de marca. Portugal será um dos primeiros países a acolher o novo posicionamento, com a atual Havas Sports & Entertainment a assumir o rebranding e a designar-se Havas Play.

Em comunicado, o grupo Havas explica que o objetivo da nova marca é "conquistar a atenção dos consumidores e gerar negócio", aproveitando acontecimentos específicos para potenciar a "estratégia, criatividade, produção, gestão de projetos e distribuição através do foco em desenvolvimento de conteúdos, parcerias, marketing de influência, experiências, patrocínios, ativação e amplificação em social media".

A Havs Play foi testado, primeiro, em França e, agora, irá "unificar a nível global as marcas de agências já existentes e os conhecimentos especializados dentro da organização dentro desta área", adianta o mesmo comunicado.

"O lançamento desta rede global para ativar as paixões dos consumidores é algo que estamos verdadeiramente bem posicionados", afirma Yannick Bolloré, presidente e CEO do grupo Havas, citado em comunicado. O gestor refere, ainda, que o trabalho da Havas Play ocorrerá em estreita colaboração com o conglomerado de media francês Vivendi, que tem a "gama de competências, ferramentas e serviços necessários para conseguir ativar as marcas de forma relevante".

Com a Vivendi, a Havas Play tem também acesso a mais dados, insights, tendências e possibilidades de negócio com, segundo o comunicado, "os melhores talentos da esfera da cultura e dos media à disposição e também ativos em Portugal através deste rebranding".