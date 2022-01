Havas Media Portugal entre as mais eficazes do mundo  

© DR

Dinheiro Vivo 26 Janeiro, 2022 • 23:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Havas Media Portugal conquistou a 26ª posição no ranking mundial das agências de meios do WARC Effective 100, surgindo na 3ª posição da sua rede de agências, após os escritórios de Madrid e Londres, que ocupam a 10ª e 14ª posição no ranking. A nomeação resulta da contribuição de 23,5 pontos da Havas Media Portugal para os resultados obtidos a nível global pelo Havas Media Group, de 202,03 pontos, que levou a que atingisse a 15ª posição no ranking mundial das networks de agências.

"Numa fase de grandes mudanças como a que vivemos atualmente, estar presente neste ranking tão competitivo e com escala mundial, é um grande estímulo para a equipa e é também o reconhecimento do nosso trabalho na procura pela eficácia e relevância para as marcas", diz Rita Amzalak, Managing Partner da Havas Media. E frisa que o​​​​​s resultados do WARC Effective 100 dão "não apenas inspiração, mas são o reconhecimento do nosso talento entre os nossos pares da indústria, o que nos leva a estar entre os melhores do mundo".

O Warc Effective 100 é o ranking das agências e campanhas mais premiadas em todo o mundo pela eficácia das campanhas. Este ranking, que funciona como uma referência de excelência, permite acompanhar os resultados dos vários prémios de eficácia em todo o mundo e permite comparar desempenhos entre profissionais e organizações.