Hugo Filipe Pinto revela desejos para 2021. Mudança, Inteligência e coragem

Hugo Filipe Pinto, fundador e diretor criativo da Ray Gun

O ano de 2020 poucas saudades irá deixar e todos contamos os dias para deixar o ano da pandemia para trás das costas. Há um novo ano à nossa espera e nele depositamos - tal como de habitual - grandes esperanças.

O Dinheiro Vivo desafiou a comunidade criativa a revelar os seus desejos para 2021 e os anúncios que melhor os representam.

Hugo Filipe Pinto, fundador e diretor criativo da RayGun, revela quais são os seus desejos para o ano que se avizinha e as campanhas que o inspiram.

Lei a veja na íntegra aqui:

"Que ano tão estranho este de 2020. Lembram-se de quando o maior problema da Humanidade, em 2000, era o bug do Milénio?

Este ano pode não ter sido nenhuma Brastemp (tal como dizia a campanha brasileira para a marca nos anos 80/90) mas 2021 começa agora e é altura de desejar um melhor ano.

Ficam aqui os meus desejos para 2021 em forma de "passas" publicitárias.

1. Mudança

Tal como nos diz o anúncio, basta pegar no que odiamos e tentar fazer melhor. Em tempos em que todos odiamos alguma coisa, seria bom usar esse sentimento e transformá-lo em algo de bom: ganhar uma maior consciência ambiental, pensar em sustentabilidade, tornarmo-nos mais empáticos e, quem sabe, abraçar as diferenças de todos e de cada um.

É mais simples do que parece, basta seguir a canção.

Anúncio: Grrr

Anunciante: Honda

Agência: Wieden+Kennedy

Ano: 2004

2. Inteligência

O filme é de 1986, mas já nos mostrava 34 anos atrás a importância de estarmos bem informados, porque um só ponto de vista pode ser enganador. É, sem dúvida, um bom desejo para os próximos tempos em que vamos precisar de aprender novamente a confiar tanto na ciência como nas fontes certas e factuais, que contam a história tal como é.

Anúncio: Points of view

Anunciante: The Guardian

Agência: Boase Massimi Pollitt (agora DDB Londres)

Ano: 1986

3. Coragem

Desejo CORAGEM. Assim, em maiúsculas. Vamos precisar de coragem e de muita criatividade em 2021. Não me lembro de melhor anúncio para abordar o tema, que nos mostra que uma boa dose de coragem pode dar resultados extraordinários e inesquecíveis, sobretudo em publicidade.

Anúncio: Litlle Rock

Anunciante: Diesel Jeans

Agência: Paradiset DDB, Stockholm

Ano: 1997

4. Iniciativa

Que 2021 nos permita ficar no sofá apenas por opção. Um exemplo perfeito poderia ser a campanha "Wazzup" para a Budweiser, mas prefiro focar-me na vacina. Acredito com bastante convicção que, se o Vinnie Jones algum dia fizer um anúncio para a vacinação em massa, ninguém deixará de ser vacinado. Ah! e "No Kissing!", pelo menos para já.

Anúncio: Hands only CPR

Anunciante: British Heart Foundation

Agência: Grey London

Ano: 2012

5. "Greatness"

Uma palavra que não tem uma tradução realmente adequada para português, mas um sentimento para 2021: que seja possível chegarmos à nossa melhor versão. Novo ano, novas oportunidades e, como nos diz o anúncio, "It"s what you do in the dark that puts in the light. Rule yourself". Que assim seja, para que 2021 seja um ano de sucessos.

Anúncio: Rule yourself

Anunciante: Under Armour

Agência: Droga5

Ano: 2016