Ikea com nova agência criativa em Portugal

A Uzina é a nova agência criativa da Ikea em Portugal. A agência, com direção criativa de Susana Albuquerque, é a parceira criativa local da cadeia sueca, respondendo às necessidades de ativação da marca e da adaptação do trabalho desenvolvido desenvolvido internacionalmente pela Virtue. A The Hotel era até aqui a agência local da Ikea.

"Estamos muito entusiasmados pelo início desta parceria com a Uzina, onde vamos desafiar esta equipa criativa a ajudar-nos a contar os próximos capítulos da história da marca em Portugal. Com a chegada da conclusão do contrato com a agência The Hotel - à qual agradecemos profundamente o apoio, trabalho e dedicação ao longo dos últimos 8 anos - iniciámos um concurso local, que veio demonstrar a enorme qualidade de projetos desenvolvidos por agências criativas em Portugal e que nos confirmou a importância e a relevância de termos parceiros locais. E, por isso, sentimos que a Uzina vai conseguir ajudar-nos a inspirar cada vez mais portugueses a viver mais e melhor as suas casas", afirma Helena Gouveia, diretora de marketing da Ikea Portugal, citada em nota de imprensa.

"Para a Uzina, ter a oportunidade de ajudar uma marca como a Ikea a aumentar a sua relevância em Portugal é um privilégio e um grande desafio. Não só porque a Ikea é uma marca que já ocupa um lugar especial no coração dos portugueses, mas também porque ela representa valores com os quais nos identificamos profundamente: frugalismo, democratização do design, inovação, sustentabilidade, sempre focados em melhorar a vida das pessoas. Não podíamos estar mais contentes por poder dar o nosso contributo e juntarmo-nos à equipa Ikea", afirma Susana Albuquerque, diretora criativa da Uzina, citada em nota de imprensa.

Desde fevereiro do ano passado que Portugal faz parte de um conjunto de países, que inclui Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Bélgica, cuja criatividade está a cargo da Virtue, agência que trabalha as campanhas da marca de forma transversal nesses diversos mercados.

"Em complemento, foi identificada a necessidade de manter parceiros para o trabalho local, seja de adaptação do trabalho desenvolvido no cluster, seja para responder às necessidades mais diárias e de ativação de marca", refere a Ikea.

A Uzina irá agora iniciar a sua relação com a marca em Portugal, alinhada com esta direção. A agência foi escolhida depois de um processo de seleção coordenado pela Scopen.