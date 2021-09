Influencers portugueses em campanha criativa para os novos telemóveis Samsung dobráveis

Dinheiro Vivo 06 Setembro, 2021 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Lourenço Ortigão, Raquel Strada, Gonçalo Peixoto, Vanessa Martins, Pedro Ribeiro e Mafalda Castro estão entre os influencers portugueses convidados a conhecer, em primeira mão, os novos Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, que chegaram no final do mês ao mercado, acompanhados por Miguel Domingues, host do talk show que mostrou algumas das principais funcionalidades destes telemóveis dobráveis da Samsung.

"Ainda só viste metade" é a assinatura da mais recente campanha da Samsung, em conjunto com a Lift, para estes dois modelos premium. A campanha criativa, que, segundo a marca, dá continuidade ao próximo capítulo da inovação mobile e mostra o melhor que estes smartphones dobráveis podem fazer no dia a dia dos consumidores, procurou desafiar um conjunto de personalidades nacionais a descobrir em primeira mão as potencialidades dos novos equipamentos. O resultado está nestes dois vídeos:

"Na Samsung, desde sempre que procuramos desafiar os nossos consumidores, dando-lhes a oportunidade de experienciar o melhor que a tecnologia oferece, e foi a partir desta premissa que apostámos no conceito Ainda Só Viste Metade através da criação de uma campanha com a qual as pessoas se identificassem. Como? Tentar surpreender um grupo de pessoas bem conhecidas na nossa comunidade", afirma em comunicado Cláudia Rodrigues, Marketing & Communication manager na Samsung Portugal,

"Contámos com a ajuda de uma equipa versátil da Lift, que desenvolveu todo o conceito "Ainda só viste metade", e conseguimos provocar surpresa e interesse junto da nossa comunidade local. As reações que conseguimos registar são verdadeiramente genuínas, e têm a capacidade de nos fazer acreditar que este será, sem dúvida, o futuro da tecnologia em telemóveis", prossegue a responsável de Marketing.

Já desde dia 7 de agosto que a campanha está a rodar nas redes sociais da Samsung e nos perfis de cada um dos convidados. Segundo a marca, "cada vídeo foi gravado na íntegra da forma mais crua possível para se captar as verdadeiras emoções quando se está perante o melhor que a tecnologia pode oferecer nos dias que correm." Aqui também se pode assistir às reações quando se tem nas mãos um telemóvel dobrável, uma raridade entre os smartphones e que, para algumas pessoas, até remete para telemóveis mais antigos.

Sobre o Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G

Os dois telemóveis dobráveis da Samsung são bem distintos. O Z Fold3 5G tem um ecrã Infinity Flex ininterrupto de 7,6 polegadas - possível graças à nova tecnologia de câmara Under Display. E o Z Flip3 5G tem agora um redesenhado ecrã exterior quatro vezes maior, que facilita a visualização de notificações e mensagens sem ter de abrir o telemóvel.

O Z Flip3 5G é vendido em diferentes cores e bastante arrojadas - Cream, Green, Lavender e Phantom Black - e com um design elegante. É um telemóvel que se pode usar facilmente para tirar selfies. "Repleto de algumas das nossas mais recentes funcionalidades de câmara, os utilizadores podem tirar ainda mais deslumbrantes selfies hands-free com o modo Flex, ou podem manter o dispositivo dobrado e tirar uma fotografia rápida - e agora até mesmo fazê-lo em video - a partir do ecrã exterior, usando o modo Quick Shot melhorado, e clicando duas vezes na power key do Z Flip3 5G. Além disso, o scrolling é super fácil e suave, graças à nova taxa de atualização adaptável de 120Hz do Z Flip3 5G", informa a Samsung.

Já a grande estrela da coroa, no Z Fold3 5G é o já referido ecrã Infinity Flex ininterrupto de 7,6 polegadas. "Com o mínimo de pixels aplicados no topo do orifício da câmara, o Z Fold3 5G apresenta uma maior área de visualização para que os utilizadores tenham acesso a uma tela ininterrupta na utilização das suas aplicações favoritas. Com a nova tecnologia de visualização Eco² aplicada ao ecrã, é de 29% mais brilhante, consumindo menos energia. Experimente um scrolling ainda mais suave, além de uma rápida interação do dispositivo com a taxa de atualização adaptável Super Smooth de 120Hz, agora tanto no ecrã principal como no ecrã exterior", anuncia a marca.