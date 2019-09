Ivo Purvis preside júri nos ADCE Awards

Ivo Purvis vai presidir o júri de Promoções & Novos Media dos prémios Art Directors Club Europe (ADCE), que decorre a 8 e 9 de novembro, em Barcelona.

O diretor criativo executivo na agência Partners junta-se a um conjunto de responsáveis criativos que irão presidir as diferentes categorias do festival, sob a supervisão global de Dörte Spengler-Ahrens ( Jung von Matt/SAGA). José Miguel Sokoloff (MullenLowe Group) irá presidir na categoria de Filme & Rádio; Jana Savic Rastovac (McCann Belgrado) a de Imprensa & Outdoor; Helena Wård (Forsman & Bodenfors) a categoria de Interactivo & Mobile; Cordula Alessandri (Alessandri Design)a de Design Gráfico; e José Mª Roca de Viñals (DDB Espanha) a de Integração & Inovação.

No festival há ainda outros jurados nacionais. Mafalda Quintela, diretora criativa na agência The Hotel, vai ser jurada na categoria presidida por Ivo Purvis; já Nuno Jerónimo, diretor criativo n’ O Escritório vai avaliar trabalhos em Filme & Rádio e, por fim, Rita Salvado, diretora criativa na McCann, em Imprensa & Outdoor.

As inscrições no ADCE decorrem até 26 de setembro, com os sócios do Clube de Criativos de Portugal a ter um desconto de 50% nos seus passes para o festival. Todos os prémios Ouro no CCP podem ser inscritos sem qualquer custo para os vencedores portugueses.