Jacob Batalon é o novo convidado da Comic Con

A oitava edição da Comic Com está quase a começar, mas a organização ainda tem novidades para apresentar.

O mais recente convidado da feira dedicada à cultura pop, que se realiza entre 8 e 11 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa, é Jacob Batalon, que protagoniza a série "Reginald The Vampire". O ator -que já marcou presença em produções reconhecidas do grande público, como os filmes do "Homem Aranha" - vai estar no evento no dia 8 de dezembro, altura em que os seus fãs poderão assistir, numa antestreia exclusiva, à transmissão do primeiro episódio da série. Em Portugal "Reginald The Vampire" tem a sua estreia prevista para 2 de janeiro, no canal Syfy.

Os responsáveis da Comic Com adiantam, ainda, que para os fãs de criadores de conteúdos digitais existirá, na feira, o "Creators Hub" com um palco dedicado a estes artistas. Nomes como RicFazeres, Mariana Bossy & Kiko, La Vie de Maria Manuela, Rita da Nova & Joana da Silva, Glória Dias, Imauppa & Ritinha, vão ocupar aquele espaço e interagir com os seus admiradores.

Na música, estão confirmadas as presenças de Nuno Siqueira, Edu Moreira, Rafael Bailão. E para os seguidores do Tik Tok, Constanza Ariza, Diana Monteiro e Beatriz Azevedo irão também vão marcar presença.

Para saber todos os nomes que constam do evento deste ano, basta aceder ao site da feira da cultura pop.

Em comunicado, a Comic Con adianta que "a mais recente confirmação na área de ativações de marca de Cinema & Televisão, é a Paramount Pictures (NOS Audiovisuais) que estará presente para dar a conhecer ao público o novo filme "Dungeons & Dragons: Heróis entre Ladrões" com um espaço dinâmico e que proporcionará uma experiência imersiva do mundo do filme".

Os mais novos não estão esquecidos nesta oitava edição da Comic Con, e a Lego marca a sua presença, levando a cabo desafios de construção e painéis com verdadeiros aficionados da marca. Também da Lego, Mario, Luigi e Peach terão uma playzone, onde os visitantes podem jogar no Castelo da Peach.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial da Comic Com ou na Fnac.