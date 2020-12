João Peixoto. Gratidão, proximidade, união e igualdade são os desejos para 2021

João Peixoto, diretor de arte sénior da Jung von Matt / Spree

Dinheiro Vivo 29 Dezembro, 2020 • 10:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com 2020 já superado, há que olhar para 2021 com mais esperança. Mais gratidão, união e igualdade são alguns dos desejos lançados pelo Criativo no Mundo João Peixoto para o ano de 2021.

O diretor de arte sénior na Jung van Matt/ Spree revela as campanhas que melhor refletem o que espera que seja 2021.

Leia e veja aqui na íntegra.

"Se há coisa que 2020 nos provou é que a vida que tanto tentamos planear é imprevisível. Os nossos planos, as nossas rotinas e as nossas prioridades foram abanadas pela pandemia que ficará na história.



Em todos os "anos novos" queremos olhar para a frente. Queremos saber o que aí vem e definir os nossos objetivos e neste ano esse sentimento é ainda mais forte. Talvez pela primeira vez, todo o mundo tem um objetivo comum que acontece ao mesmo tempo: Vencer a pandemia.



Num ano em que as marcas se esforçaram para adaptar a sua mensagem, que muitas vezes acabou repetida vezes sem conta, talvez possamos olhar um pouco para os últimos anos e ver na publicidade exemplos de como podemos encarar 2021.



1. Com gratidão:

Uma das "palavras do ano", tão utilizada hoje em dia na era digital em que vivemos e que começamos a questionar o seu verdadeiro significado. Quantas vezes deixamos um "obrigado" por dizer ou paramos realmente para nos apercebermos daquilo que temos. Podemos inspirar-nos num dos clássicos da P&G, "Thank you, Mom" , de 2012.

Anúncio: Thank you, Mom

Anunciante: Procter & Gamble

Agência: Wieden + Kennedy





2. Com proximidade:

Quanto tempo lhe resta com aqueles que lhe são próximos? Já pensou? Um insight muito forte que nos faz pensar muito. 2020 provou que podemos reinventar o modo de estarmos juntos e partilharmos tempo com os outros. Uma criação da Leo Burnett de Madrid em 2018 para o licor Ruavieja.

Anúncio: Tenemos que vernos más

Anunciante: Ruavieja

Agência: Leo Burnett Madrid





3. Com igualdade:

Por todo o mundo ainda há muito a fazer pela igualdade. Nos nossos locais de trabalho, nas escolas, no nosso círculo de amigos. Está na nossa mão fazer a diferença e conseguirmos ver o mundo através da perspectiva do outro. Algo que o mais recente anúncio da Beats By Dr. Dre consegue ajudar a fazer no contexto americano. Cabe a cada um de nós pensar o que pode melhorar no seu próprio contexto.

Anúncio: You love me

Anunciante: Beats by Dr. Dre

Agência: Translation





4. Com crença:

Que continuemos a acreditar em algo, como tanto fazíamos em criança. Acreditar no futuro e que ser humano e partilhar o mesmo espaço com mais de 7 biliões de pessoas tem algo de esperançoso e mágico. E já que estamos nesta época, acreditar como nos famosos anúncios de Natal. Como este, da John Lewis.

Agência: Monty the Penguin

Anunciante: John Lewis

Agência: Adam&Eve DDB Londres





5. Com união:

Todos conhecemos a velha máxima: "Juntos somos mais fortes". Num cenário de pandemia, que depende de todos nós, estas palavras têm ainda mais peso. É este o insight da campanha "You can"t stop us" da Nike, de 2020. Um filme muito bem editado, que dá gosto ver. Para nos dar motivação para o que aí vem.

Anúncio: You can't stop us

Anunciante: Nike

Agência: Wieden & Kennedy