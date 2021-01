Jorge Coelho. Uma perna em 2020, dois olhos em 2021

Jorge Coelho, fundador e diretor criativo da 5002 © DR

Há quem olhe para 2020 com um ano para esquecer e há quem pense: o que tirei de ensinamentos. Esta foi a opção de Jorge Coelho, partner e diretor criativo da 5002, na escolha das campanhas que revelam o que melhor espelham os seus desejos para o ano que vamos entrar.

Leia e veja aqui na íntegra.

Uma perna em 2020, dois olhos em 2021

Será 2020 realmente um ano para esquecer? Muitos há, certamente, que o querem fazer e o mais rápido possível. Mas há temas e lições deste ano que podemos levar para 2021. Memórias que podem servir para nos motivar e inspirar a fazer melhor ou a lutar por melhor. Destaco cinco.

Em 2020 prometemos que íamos ser mais humanos. Olhar mais para e pelos outros. Ser mais saudáveis, ponderados, amigos do ambiente... Foi o ano em que esgotámos os clichés, como se pode ver neste projeto pessoal de dois criativos independentes. Por isso, 2021, traz boas perspetivas: será um ano para inovar, um ano cliché-free.

Anúncio: Hey. We"re a Brand

Criativos: Samantha Geloso & Ivan Whitted

2020 foi também o ano das reuniões nas plataformas digitais e, dizem-me que também, do guarda-roupa reduzido, principalmente da cintura para baixo. Um estilo que me fez lembrar este filme argentino da Del Campo Nazca. 2021 vai trazer-nos de volta as reuniões cara a cara e a retoma na indústria de calças e sapatos. Entre outras, espero.

Anúncio: Dads in briefs

Anunciante: BGH air conditioner

Agência: Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi

Este foi o ano em que todos aprendemos a cozinhar. Que soltámos o chef em cada um de nós e fizemos pão, bolos, receitas com proteínas em cama de vegetais e muito, muito mais. Como se vê em mais um grande filme para a Lurpak. 2021 será, então, o ano das dietéticas e ginásios.

Anúncio: Where there are cooks, there is hope

Anunciante: Lurpak

Agência: Wieden & Kennedy Londres

O ano em que tudo mudou, até o Natal. Mais simples, mais resguardado, mais em família e menos consumista. A não ser, claro, que um milagre aconteça. Mas esta é a altura deles como se vê neste filme da Adam&EveDDB que nos traz à memória outros Natais, mais participados, e nos leva a pensar que 2021 pode ser de novo assim.

Anúncio: Mulberry Miracle

Anunciante: Mulberry

Agência: Adam&EveDDB

2020 foi, por último, o ano de todas as proibições. O ano do "não faças", "não saias", "não beijes",... e que melhor filme do que o Litany para o The Independent para nos lembrar como a irreverência e a criatividade são a melhor solução para superar problemas e progredir.

Um dos melhores anúncios de sempre que inclui também uma segunda mensagem: 2020 foi o ano das agências independentes. Muitas nasceram este ano, outras cresceram substancialmente. 2021 vai ser, pois, muito melhor, mais livre, mais positivo e independente. Espero e, até porque já ninguém aguenta o que 2020 nos trouxe.

Anúncio: Litany

Anunciante: The Independent

Agência: Bozell (agora Lowe)