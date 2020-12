Jorge Teixeira. 2021 o ano de esperar o inesperado e de maior ativismo social

Jorge Teixeira, diretor criativo da Fuel © DR

Jorge Teixeira, diretor criativo da Fuel, não tem dúvidas que em 2021 teremos de estar mais preparados para o inesperado. Será também um ano, acredita, de maior ativismo social e de estar mais atentos aos sinais do outro.

O diretor criativo revela as campanhas que melhor espelham os desejos do que vai ser 2021.

Leia e veja na íntegra aqui:

"2021 vistos pela lente da criatividade

1. Espere o Inesperado, parte II:

2020 foi um ano louco. 2021, vai ser uma nova estirpe desta loucura. Tipo isto, ou pior:



Anúncio: Basta

Anunciante: RC Cola

Agência: Gigil

2. Vamos fazer das tripas hambúrguer:

Temos que jogar o jogo, mudar o jogo, alterar as regras do jogo: a criatividade pode ajudar indivíduos, empresas e países a dar a volta aos desafios que aí vêm.

Anúncio: Michelin Impossible

Anunciante: KFC

Agência: Ogilvy Sydney

3. Temos, temos mesmo, que olhar para dentro

A saúde mental de todos, especialmente os nossos jovens na "idade do armário", tem que ser muito bem acompanhada.

Anúncio: Nobody is Normal

Anunciante: Childline

Agência: MSQ Partners



4. "Storydoing". Maior ação em questões sociais

Os consumidores (especialmente a GeraçãoZ/Millennials) querem ver as marcas tomarem posição em relação a questões sociais. E querem vê-las fazer muito mais do que barulho!

Anúncio: Manifesto Film

Anunciante: Tony"s Chocolonely

Agência: HERC





5. Clicar na tecla do digital.

Em tempos de incerteza, a História, a Identidade e a Cultura são determinantes. As marcas que as saibam valorizar, serão as preferidas.

Desculpem-me todas as boas ideias que vimos em 2020, mas esta, da minha agência, é uma das que veio da História e ficará para a História:

Anúncio: O Mundo Encantado dos Brinquedos 2020

Anunciante: Continente

Agência: Fuel