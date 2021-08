Jovens criativos de sete países em noite de estrelas

© DR

Os vencedores portugueses, que representaram o nosso país na Portfolio Night 2021, "chegaram" de NY com uma experiência gratificante e enriquecedora. "É gratificante 'voltar de NY' com uma Prata, representando um país que já me ofereceu tanto como Portugal", reagiu Sávio Hatherly, diretor de arte. "Faltou a emoção de vivê-lo ao vivo em Nova Iorque, mas as aprendizagens, networking e espírito de equipa estiveram presentes", sublinhou Catarina Marques, designer gráfica e diretora de arte.

Reconhecida como o maior programa mundial de revisão de portefólios publicitários, a Portfolio Night 2021 é uma noite de aconselhamento, networking e recrutamento que tem lugar em cidades de todo o mundo para ajudar a próxima geração de talentos criativos a entrar na indústria. Devido à pandemia, o evento decorreu pela primeira vez virtualmente. Nada que impedisse Catarina Marques, designer gráfica que integrou um grupo de All-Stars que recebeu Menção Honrosa Ouro, e Sávio Hatherly, diretor de arte que integrou um grupo de trabalho que recebeu Menção Honrosa Prata, de desfrutar na medida do possível desta reunião de estrelas.

"Uma equipa separada por três países e três fusos horários, a responder a um briefing de um gigante, o Walmart, numa semana. "Como é que o Walmart pode transmitir à Geração Z que é uma empresa sustentável?". Foi um desafio com um resultado gratificante e feedback enriquecedor, tanto do cliente, como da FCB. Um enorme obrigada à FCB North America, ao The One Club for Creativity e ao Clube de Criativos pela oportunidade e confiança", afirmou Catarina Marques. "NY de perto é muito mais interessante, é claro, mas por conta da pandemia a viagem para NY vai ter de ficar para depois. O formato precisou ser totalmente online, mas ainda assim foi sem dúvida uma ótima experiência. O meu grupo tinha criativos da Malásia, Egito e Detroit e penso que essa troca é que faz as coisas serem ainda mais interessantes, além de responder a um briefing de um gigante como Walmart e ter ainda o CCO e outros líderes da FCB Chicago a analisar as suas ideias.!

Desde o início em 2003, a Portfolio Night teve lugar em 70 cidades de 45 países, com quase 10 mil portefólios analisados, e serve como porta de entrada para os jovens talentos acederem ao mercado de trabalho, permitindo que centenas de diretores criativos de renome internacional se encontrem e orientem as novas gerações. A iniciativa serve também como uma ferramenta crucial para as agências e empresas no recrutamento de jovens talentos.

Na Portfolio Night de 2021 os profissionais de vários países do mundo selecionaram 18 jovens criativos como All-Stars. Normalmente seriam enviados para Nova Iorque pelo The One Club para trabalhar em equipa num briefing criativo de uma grande marca global, durante uma semana. Infelizmente a competição All-Stars deste ano também se realizou virtualmente de 9 a 16 de agosto.

O evento deste ano foi patrocinado pela FCB, que disponibilizou mentores e os elementos do júri e o desafio foi um brief para a marca Walmart. Os jovens trabalharam em grupos de 2 a 4 pessoas de diferentes países, apresentando depois o resultado em pitch perante o júri, que elegeu o melhor projeto.

A primeira edição Portfolio Night em cooperação com o Clube Criativos Portugal decorreu em 2019 em Lisboa, e este ano voltou a participar mas em formato online, tendo convidado trinta diretores criativos portugueses para avaliaram os portefólios dos candidatos. A edição de 2021 contou com o apoio essencial e patrocínio da Sagres.