LLYC contrata ex-líder parlamentar do CDS Nuno Magalhães

Nuno Magalhães, agora diretor de contexto político da LLYC foi deputado na Assembleia da República pelo CDS entre 2005 e 2019. © Jorge Firmino/Global Imagens

A consultora de comunicação LLYC (Llorente y Cuenca) contratou Nuno Magalhães, antigo líder parlamentar do CDS-PP na Assembleia da República. O antigo dirigente dos centristas entra na LLYC como diretor de contexto político, segundo uma publicação da empresa no LinkedIn.

Nuno Magalhães vai integrar e liderar uma equipa que se dedica à análise política, com a consultora a justificar este recrutamento pela "vasta experiência nos meios político, económico e legal".

"Num ano em que entramos num novo ciclo legislativo, que se irá caracterizar por um objetivo de retoma económica, a LLYC fortalece a sua capacidade de compreender o contexto e criar estratégias que permitam uma relação profissional e profícua entre o setor privado e os diferentes decisores e influenciadores políticos", acrescenta a empresa.

"É essencial para as empresas e organizações compreenderem o contexto político e económico em que operam", considera Tiago Vidal, partner e managing director da LLYC em Portugal, também no LinkedIn.

Nuno Magalhães esteve nos corredores do Parlamento durante 14 anos. Entre 2005 e 2019 integrou a bancada parlamentar do CDS-PP, tendo sido presidente desse grupo de deputados durante oito anos. Foi também secretário de Estado da Administração Interna no Governo de Durão Barroso. É licenciado em Direito, advogado e professor universitário.