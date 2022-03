LLYC lança primeiro estudo de tendências data driven, um guia mais "preditivo" para as marcas

Marlene Gaspar, diretora de engagementr da LLYC, e Federico Isuani, fundador da agência de data predictive Beso, que integra a LLYC. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Os consumidores estão cada vez mais conscientes e exigentes e as marcas sabem disso. Hoje em dia, as insígnias sabem que têm de usar todos os dados que dispõem internamente para identificar as principais tendências que vão ao encontro não só de hábitos de consumo, mas também das crenças dos consumidores. Contudo, nem todas as organizações têm essa capacidade e é aí que entram as consultoras de comunicação, entregando estudos que identificam potenciais passos para um encontro entre os valores dos consumidores e o propósito das marcas. O relatório Tendências do Consumidor da LLYC (Llorente yCuenca), divulgado esta quinta-feira, é um exemplo disso, sendo que a edição de 2022 é apresentada como o primeiro estudo de tendências data driven da consultora.

"Todos os anos lançamos tendências de engagement [engajamento], é uma marca da LLYC criar uma fotografia das macro tendências para o ano", começa por explicar ao Dinheiro Vivo Marlene Gaspar, diretora de engagement da LLYC Portugal e uma das autoras do estudo de 2022. Já Federico Isuani, fundador da Beso, agência de análise preditiva da LLYC que apoiou o estudo, realça a importância da análise e interpretação dos dados para alcançar a referida fotografia de 2022. "A data predictive muda por completo a forma como fazemos comunicação hoje em dia", afirma.

De acordo com Marlene Gaspar, o estudo para 2022 é diferente dos anteriores porque fez, pela primeira vez, uso de uma "camada de data e analítica" para "obter uma imagem mais precisa" do que vão ser as principais tendências de comunicação capazes de ligar marcas a consumidores. "Pela primeira vez, conseguimos identificar as tendências que têm maior probabilidade de ocorrer, ou estão mais aceleradas ou têm maior relevância", explica.

Assim, com base na interpretação de dados e "seguindo uma metodologia trend spotting [antecipar tendências antes de se tornarem comuns]", a LLYC apresenta "uma espécie de ranking" baseado na análise preditiva de dados. "Conseguimos antecipar 50 tendências, dessas identificámos 19 e fomos ver as que tinha mais recorrência e surgiam com maior volume e ativação e que estariam mais aceleradas", conta Marlene Gaspar.

O objetivo foi identificar as tendências mais prioritárias, com a consultora a conseguir antecipar as dez tendências que oferecem uma "imagem ainda mais fiel das grandes transformações do consumo".

Da felicidade aos memes, a que devem as marcas estar atentas?

Há três tendências que se destacam como oportunidades para as marcas se diferenciarem junto dos consumidores em 2022., segundo a diretora de engagement da LLYC Portugal. A grande tendência de engajamento marca-consumidor para 2022 é "Made in Felicidade", observando-se a maior taxa de aceleração (6,75%), o maior nível de diferenciação (98%) e tem uma taxa de ativação também bastante elevada (1,56).

"É uma tendência que nos mostra que tem uma probabilidade de funcionar melhor face às outras tendências, o que não significa que a cada marca não seja mais adaptável outra tendência", refere Marlene Gaspar.

Esta tendência surge na sequência de um contexto de "incerteza e procura de alternativas", tendo em conta o contexto pandémico dos últimos dois anos. "Quase que procuramos momentos de micro felicidade. Como é que as marcas conseguem procurar e entregar aos consumidores esses momentos?" A resposta à questão será o encontro entre uma necessidade dos consumidores e a vontade das marcas. Marlene Gaspar dá o exemplo de marcas de chocolates, um produto associado a pequenos prazeres que podem representar os tais momentos de "micro felicidade" nos consumidores.

O "positivismo tóxico", que consiste na normalização de emoções negativas ou na abordagem de temas que até há pouco tempo eram tabu - como a saúde mental - é a tendência que surge com maior probabilidade de se estabelecer na relação consumidor-marca.

A terceira principal tendência é "meme everything". Segundo Marlene Gaspar, esta tendência indica que as marcas poderão explorar formas de comunicação "ilimitadas", recorrendo à comunicação por emojis procurando criar pontes entre várias gerações de consumidores.

Estas são as três principais tendências das dez identificadas pela LLYC. No entanto, "estar no top não significa que ela seja útil a todas as marcas. Há caminhos diferentes", realça a especialista da consultora, explicando que hoje as marcas procuram cada vez mais demonstrar que o propósito não é só o negócio, mas que também tomam atitudes em linha com as crenças dos consumidores.

Por isso, "as tendências têm de ser analisadas com muito cuidado e numa perspetiva de riscos versus oportunidades".

É aí que a interpretação dos dados que as organizações têm sobre os consumidores se torna importante, devendo hoje a análise de dados fazer parte da estratégia das marcas. Data predictive é um dos caminhos, de acordo com o estudo da LLYC.

Dados, tecnologia e interpretação. O que é data predictive?

Para realizar a edição de 2022 do estudo de Tendências do Consumidor da LLYC, a consultora recorreu à agência Beso, especializada em data predictive. 31,5 milhões de mensagens de comunicação das marcas, 7,9 milhões de perfis e 50 empresas, através de redes sociais, blogues, fóruns de opinião e notícias, em 19 países diferentes.

Ora, os dados recolhidos permitiram interpretações sobre a informação que os consumidores geram - e as marcas detêm - indicando caminhos sobre como usá-los na tomada de decisões e na forma de comunicar e que conteúdos transmitir. Neste caso do relatório da LLYC, os dados geraram tendências. Mas a análise preditiva dos dados é mais do que isso, de acordo com Federico Isuani, da Beso.

Se antigamente, as ações das organizações seguiam uma estratégia baseada na convicção dos gestores originando resultados limitados no tempo, hoje os dados disponíveis e a sua leitura através de ferramentas digitais introduzem o critério da previsibilidade, permitindo ir adaptando estratégias ao longo do tempo procurando mais resultados. Isuani explica que é o fator da previsibilidade que faz a diferença.

"A data predictive [análise preditiva] tem a ver com a evolução da informação. Antes os dados permitiam ver o que tinha acontecido para apoiar decisões futuras. Houve uma evolução. A data já não é apenas história, permite introduzir padrões sobre o que tem acontecido, permitindo mais "preditibilidade" nas decisões face ao que pode vir a acontecer".

"A previsibilidade que a data permite hoje é inédita. Pela primeira vez, a comunicação e a publicidade podem ter mais capacidade de prever o resultado. Isto tem muito que ver com a introdução de insights e aí poder haver um certo nível de assertividade", argumenta Isuani, indicando que também a forma comos os conteúdos são criados muda. "Agora, podemos criar conteúdos antecipando já determinados resultados. E caso esses resultados não aconteçam posso trocar rapidamente o conteúdo e avançar com outro insight", explica.

"A data preditiva muda por completo a forma como fazemos comunicação hoje em dia", reitera.

Contudo, estarão as marcas a saber aproveitar o conceito e as ferramentas que existem? "Há dados. O problema é que antigamente as áreas de marketing e comunicação não tinham acesso aos dados. Havia data para as vendas, para a logística, para produção e operação, mas não havia uso interno dos dados para a comunicação ou marketing. Agora, é diferente", responde.

Acresce que a data isolada "não funciona". "É preciso pessoas para transformar e interpretar os dados em informação", sublinha o fundador da Beso, notando que ainda hoje nem todas as organizações têm capacidade para o fazer. É aí que entram agências como a Beso.

"Estamos a evangelizar. Há um processo de aprendizagem que ainda vai levar o seu tempo", diz Isuani, defendendo que o relatório hoje divulgado pela LLYC demonstra o potencial do uso de dados na comunicação.

Marlene Gaspar aponta, contudo, que ainda "falta uma cultura de data driven", ou seja há um caminho a fazer para que usar dados a favor das organizações seja uma prática generalizada na comunicação.