Manuel Lima: "Emojis são como voltar aos carateres antigos"

Manuel Lima, orador do seminário sobre design de informação na Nova IMS em setembro. © Rita Chantre/GI

Se dependesse de Manuel Lima, este texto seria um mapa ou uma rede com várias camadas: quanto maior a curiosidade do leitor, mais informação ficaria disponível. O DV entrevistou o especialista em visualização de dados sobre 15 anos de carreira, o próximo livro e a forma como consumimos informação, mais boneco menos boneco.

Antes de falar de emojis, o açoriano de São Miguel abriu o livro sobre a mudança de trabalho, já neste ano. "Até há dois meses estava na Google, a liderar a equipa de 400 pessoas da área de visualização de dados", recorda o especialista, que esteve mais de cinco anos na equipa do Google Cloud. Atualmente, o português é o líder da equipa de design e visualização de dados da Interos. A startup norte-americana está a tentar mapear as ligações entre empresas a nível mundial.

"A Interos tenta criar uma camada de transparência num sistema um pouco opaco para as próprias empresas e os consumidores. Também mostra como fenómenos distantes podem influenciar a cadeia de valor." Formado em design industrial na Faculdade de Arquitetura de Lisboa,

Manuel Lima tirou o mestrado na escola de design de Parson, em Nova Iorque. Foi aí que percebeu que os dados "poderiam transformar-se em informação, informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria".

Depois de mais de uma década no estrangeiro, o português passou a trabalhar a partir de Lisboa em meados do ano passado. Para Manuel, a visualização de dados "é uma espécie de idioma" e tem de ser o mais universal possível, dispensando o conhecimento dos alfabetos. É aqui que entram os emojis, que podem funcionar como substitutos das expressões faciais.

"Os emojis são muito interessantes porque representam um sentimento humano com apenas dois carateres. É como voltar aos carateres antigos", entende aquele que foi considerado, em 2009, uma das 50 mentes mais criativas do mundo pela revista Creativity. "Isto diz muito da psicologia humana: um sinal muito simples e abstrato consegue transmitir algum tipo de emoção", completa.

É pela sua universalidade que Manuel não vê os emojis como preocupantes e considera que "tentar travar as novas linguagens é um erro".

Com três livros publicados, o especialista vai lançar a quarta obra no próximo ano. Orientar os jovens designers e falar sobre a responsabilidade da profissão serão os objetivos. "O designer, antigamente, era uma figura, um artista. Atualmente, há quase uma fábrica de arte, com muita gente a produzir para uma pessoa. Temos de desmistificar o designer como génio criativo".