Marlene Gaspar é a nova diretora-geral da LLYC Portugal

Tiago Vidal, sócio e responsável pela operação portuguesa até agora, e Marlene Gaspar, a nova diretora-geral da LLYC Portugal. © D.R.

Marlene Gaspar é a nova diretora-geral da LLYC em Portugal, depois de Tiago Vidal ter sido promovido a diretor global de talento e tecnologia, foi esta segunda-feira anunciado. Vidal é sócio da consultora e, até aqui, liderava a LLYC em Portugal.

Marlene Gaspar chega à liderança da LLYC POrtugal depois de liderar as áreas de engagement e deep digital business. Agora, ao assumir a direção da consultora fica responsável pela gestão estratégica da empresa e pela coordenação de todas as áreas de negócio.

Em comunicado, a LLYC Portugal sublinha que Marlene Gaspar tem "mais de vinte anos" de experiência profissional na área, "enquanto responsável pela comunicação de marcas dentro de agências multinacionais de publicidade".

Marlene Gaspar trabalhou "com vários setores como banca, distribuição, automóveis, grande consumo, telecomunicações, transportes e serviços". A gestora é licenciada em relações públicas e publicidade pelo INP, pós-graduada em marketing e negócios internacionais pelo INDEG-ISCTE e tem um curso executivo de Doing Digital realizado na NOVA SBE, acumulando ainda uma certificação em hubspot e design thinking.

A nova diretora-geral da LLYC Portugal garante assumir o novo cargo com "enorme entusiasmo e sentido de responsabilidade", tendo o objetivo de "continuar a impulsionar o crescimento do negócio, com uma visão disruptiva que antecipe soluções para responder aos desafios e às necessidades dos clientes, mantendo a aposta no principal ativo - as pessoas - potenciando o desenvolvimento e crescimento das mesmas".

Tiago Vidal, que era responsável pela operação portuguesa da consultora, passa a diretor global de talento e tecnologia, assumindo a liderança da estratégia de atração e desenvolvimento de talento da LLYC, além de dar continuidade à transformação digital da organização, de acordo com o comunicado da empresa.

Tiago Vidal foi responsável pelo "desenvolvimento e implementação de estratégias de gestão de reputação, comunicação e assuntos públicos para mais de 50 empresas nacionais e internacionais de referência em diversos setores de atividade", ao liderar uma equipa de especialistas.

"Antes de ingressar a LLYC, foi head of corporate communications da Sonae Sierra, empresa onde esteve durante os 16 anos. É licenciado em ciências da comunicação, com especialização em marketing e relações públicas, tem uma pós-graduação em gestão (NOVA SBE) e dois cursos executivos de corporate finance management (London Business School) e marketing internacional (INSEAD)", conclui o comunicado da LLYC.