Media Capital mantém interesse em adquirir 100% da dona do Correio da Manhã

Mário Ferreira, empresário portuense que lidera a DouroAzul e é o maior acionista da Media Capital. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

O grupo Media Capital fez saber esta terça-feira que mantém o interesse na compra da Cofina Media, proprietária do Correio da Manhã e da CMTV e de outros títulos como o Jornal de Negócios, revista Sábado e Record. A Dona da TVI e da CNN Portugal avalia a Cofina em mais de 75 milhões de euros.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa, cujo maior acionista é o empresário Mário Ferreira, informou que "mantém o interesse na aquisição de 100% do capital social da Cofina Media".

A Media Capital revelou, neste sentido, estar disponível para "participar no processo de alienação do referido ativo". No entanto, o grupo só avança se a venda da Cofina ocorrer através de um leilão ou outro tipo de concurso, "desde que pautado por regras objetivas e transparentes, mediante a apresentação de uma proposta que atribui à Cofina Media um entreprise value superior a 75 milhões de euros".

