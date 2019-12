Mergulhão vai liderar comunicação estratégica da Universidade Nova de Lisboa

Luís Mergulhão, presidente e CEO do Omnicom Media Group em Portugal, é o Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, passando a coordenar a comunicação estratégica do estabelecimento de ensino superior a nível mundial.

Mergulhão foi administrador da RTC – Rádio Televisão Comercial (1983 a 1990), e fundador e CEO de várias empresas, de entre as quais se destacam, nesta área, a TMP – The Media Partnership, Central de Compras, lançada em 1991, e as agências de meios OMD, criada em 1995, e PHD, cuja atividade se iniciou em 2006.

É presidente e CEO do Omnicom Media Group, até novembro o quarto maior agrupamento de agências de meios (OMD e PHD), gerindo mais de 1,4 mil milhões de investimento dos anunciantes nos media (valores a preços de tabela, sem refletir os descontos praticados pelos media na compra de publicidade), segundo os dados da Media Monitor.

Ao longo da sua carreira, foi dirigente em diversas associações empresariais na área de comunicação e da sociedade digital (como a APMP – Associação para a Promoção do Multimédia e da Sociedade Digital, da qual foi Presidente de 2000 a 2005), às que congregam diversos dos seus stakeholders (caso da tripartida CAEM – Comissão de Análise e Estudo de Meios, que presidiu de 2008 a 2010), e mesmo confederações empresariais (como a CSP – Confederação dos Serviços de Portugal, de que foi fundador e Vice-presidente de 2011 a 2017).

Assume agora como Pró Reitor a Universidade Nova de Lisboa, estabelecimento que integra nove faculdades e institutos, 39 unidades de investigação, contando atualmente com cerca de 2000 professores e investigadores e 20 mil estudantes.