Morreu José Manuel Costa, fundador da GCI

José Manuel Costa, fundador da GCI e atualmente chairman da Sustainable Society Initiative, morreu esta terça-feira, 13 de agosto. Tinha 54 anos.

José Manuel Costa começou a sua carreira em 1987, como jornalista, mas rapidamente passou para a área de comunicação. Fundou em 1994 a GCI, que se transformou numa das mais relevantes agências de comunicação do mercado e da qual se desvinculou este ano. A marca foi vendida ao empresário Bruno Batista, que detém a agência WMK, que atua nas áreas do design, ativação de marca, eventos e arquitetura.

Fundou e era chairman da Sustainable Society Initiative, consultora que, entre outros clientes, detinha a conta do Continente.

“Nós, que o acompanhávamos diariamente, sentimo-nos privilegiados por, com ele, termos feito crescer este projeto. Agradecemos todas as mensagens de conforto recebidas até ao momento, que são bem demonstrativas do seu profissionalismo, inteligência e paixão por esta área”, referiu a agência numa nota de pesar enviada às agências.

Estudou Marketing & Comunicações no Istituto Europeo di Design, em Milão, foi convidado na pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade do ISEG e na cadeira de Gestão e Imagem na Universidade Complutense de Madrid; fundou o Green Project Awards em 2008 e no em 2011 no Brasil. Em 2012 foi júri de RP no Festival de publicidade Cannes Lions.