Mote de uma mais que centenária: "Há 150 anos por perto para ajudar"

De um cenário de film noir a um ambiente futurista que não faltam carros voadores, sempre que o perigo ameaça a Tranquilidade resolve. "Há 150 anos por perto para ajudar" é o mote que dá vida à nova campanha publicitária da seguradora mais que centenária, destacando o seu passado, o seu presente, mas também o seu futuro para dar prova de vida da marca na vida dos portugueses desde 1871, garantindo a proteção do dia a dia de quase 2 milhões de clientes.

"A aposta da Tranquilidade continua a ser na inovação, na simplicidade de processos e na comunicação, disponibilizando seguros simples e inovadores, de acordo com as preocupações atuais de prevenção e proteção, de forma a estarmos cada vez mais próximos e sermos o parceiro para a vida dos nossos clientes", justifica Maria João Silva, Diretora de Marketing da companhia.

Com a atriz Mariana Monteiro como embaixadora e cara desta campanha, a Tranquilidade realça diferentes épocas ao longo dos seus 150 anos de história, com destaque ao seguro automóvel, retratando a sua evolução em três filmes, com um estilo cinematográfico e enredo de suspense. Com a seguradora a aparecer para salvar o dia.

Veja um dos vídeos aqui

"A Tranquilidade tem acompanhado a evolução do automóvel ao longo dos anos e as novas necessidades que vão surgindo para a sua proteção e segurança. Atenta a estas mudanças, tem apostado na inovação do serviço prestado, como são exemplo a participação de sinistros online por diversos meios: website, app, chatbot ou whatsapp, ou a vídeo-peritagem nas oficinas; mas também na compra do seguro, agora com um novo simulador, mais simples e intuitivo que permite desde logo concluir online a compra do seguro automóvel", explica a marca, que aproveita a data para lançar uma campanha de promoção especial de aniversário, a decorrer até 31 de julho, com descontos até 30% em novos seguros e oferta de experiências (provas de vinhos, workshops de nutrição, batismos de vela ou aulas de surf, entre outras).

A campanha tem criatividade da Kayak, produção da Show Off/Mola e planeamento de meios a cargo da Carat e estará presente em televisão, exterior, digital, imprensa e cinema.