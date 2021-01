Mudanças no marketing da dona da Sagres

Maria Oliveira, Directora de Marketing da SCC

Maria Oliveira é a nova diretora de marketing da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), substitui no cargo Filipe Bonina, que desde janeiro de 2017 liderava o marketing da dona da Sagres e da Luso. Maria Oliveira era até aqui diretora de sustentabilidade da cervejeira controlada pela Heineken. Está há mais de 8 anos na companhia.

Maria Oliveira, que assume como diretora de marketing a 1 de fevereiro, terá a responsabilidade transversal a todas as marcas do Grupo, Sagres, Bohemia, Heineken, Luso, Castello, Desperados, Affligem, Guinness, Strongbow e Bandida do Pomar.

"Transita do cargo de Directora de Sustentabilidade, sendo que já havia desempenhado outras funções no Grupo SCC, das quais responsável de marketing de Águas e Refrigerantes e senior brand manager Sagres, assim como dirigido diversos projetos de inovação e sustentabilidade", informa a SCC. A profissional está há mais de 8 anos na companhia.

Substitui no cargo Filipe Bonina, profissional que liderava o marketing da cervejeira desde 2017, depois de liderar o marketing da Coca-Cola em Portugal e, posteriormente, ser marketing manager a nível ibérico da marca ao qual esteve ligado durante mais de 6 anos. Transitou para a cervejeira em 2015. Saiu no final do ano passado, adiantou fonte oficial da SCC.

Licenciada em Economia pela Nova School of Business Economics, Maria Oliveira tem uma experiência profissional de quase 20 anos em FMCG (Fast Moving Consuming Goods), com passagem de 11 anos pela Unilever, em diversos cargos de marketing e categorias de produto.