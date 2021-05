Não é só no futebol que Ronaldo marca hat tricks. Jogador da Seleção com maior notoriedade

Ronaldo: estrela da campanha Nike

Cristiano Ronaldo é a figura pública mais reconhecida e com maior notoriedade espontânea em Portugal, depois do jogador da Seleção Nacional de Futebol só mesmo Cristina Ferreira, embora a larga distância, de acordo com a edição deste ano do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, produzido pela Marktest. Ronaldo faz "Hat trick no estudo de notoriedade, liderando no indicador de notoriedade total, à frente de Ricardo Araújo Pereira ou Fernando Mendes.

O jogador da Juventus lidera o ranking do estudo da Marktest com 53,4% de referências entre os inquiridos no estudo, quase mais 20 pontos percentuais que a segunda classificada, a apresentadora Cristina Ferreira (33,8%), de acordo com o estudo realizado entre 8 de fevereiro e 4 de março de 2021, através de uma amostra de 1201 entrevistas de auto-preenchimento online, representativa da população portuguesa, considerando género, idade e região.

Os apresentadores da TVI e da SIC, Manuel Luís Goucha (18,4% de referências) e João Baião (13%), o humorista Herman José e o ator Ruy de Carvalho (ambos com 10,1%) são as personalidades que completam o Top5 das figuras mais referidas. "A entrada de João Baião para o Top5 de personalidades mais citadas espontaneamente é, de resto, uma das novidades na edição de 2021 deste estudo: é a primeira vez que o apresentador da SIC ocupa uma posição tão alta neste ranking", refere a Marktest, em nota de imprensa.

Jorge Jesus, Tony Carreira, Catarina Furtado e Ricardo Araújo Pereira completam o ranking das dez figuras mais maior notoriedade.

Jogador lidera na notoriedade top of mind...

"Cristiano Ronaldo foi também, de forma destacada, a figura pública com maior notoriedade espontânea top of mind (ou seja, o primeiro nome referido nas respostas), com 35.8% de referências", refere a empresa de estudos de mercado, seguem-se Cristina Ferreira com 10.1% e Manuel Luís Goucha (3.0%). João Baião, Nelson Évora, Herman José, Tony Carreira, Rita Pereira, Jorge Jesus e Cláudia Vieira estão entre os dez nomes mais referidos em primeiro lugar pelos inquiridos no estudo.

...E na total

Cristiano Ronaldo atingiu assim a liderança no indicador de notoriedade total, resultante da combinação das referências espontâneas com as referências sugeridas (com base numa lista de 62 personalidades indicadas na aplicação do estudo).

O nome do jogador foi reconhecido por 98.2% dos entrevistados, superando o humorista Ricardo Araújo Pereira (96.8%) e o ator e apresentador Fernando Mendes (96,7%).

"O Top 10 de nomes mais reconhecidos pelos portugueses na edição de 2021 deste estudo ficou completo com Mariza, José Mourinho, Herman José, Manuel Luís Goucha, Júlia Pinheiro, Cristina Ferreira e César Mourão, todos com mais de 95.5% de notoriedade total", indica a Marktest.