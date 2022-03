Nova coleção de biquínis da Cantê inspirada no povo e espírito havaianos

A Cantê, marca de biquínis, vestuário e acessórios de verão, lança a nova coleção de 2022 com o nome "Aloha!", inspirada na natureza, oceano e no espírito e povo havaiano, numa campanha produzida na Ilha Bela, Brasil. A primeira fase da coleção está à venda a partir desta sexta-feira na loja do Chiado, online e a 8 de abril no ateliê da marca.

A palavra aloha (tradução livre da palavra havaiana para saudação, despedida, amor, carinho, paz, compaixão, misericórdia, entre outros) é a nova imagem e palavra que se associa à coleção.

Tanto a swimwear, roupa e acessórios utilizam várias cores, texturas, estampas alusivas ao Hawaii e bordados.

A cofundadora da Cantê, Rita Soares, afirma em comunicado que "depois dos últimos dois anos, não podíamos ter escolhido outra inspiração. O estilo de vida e a generosidade desta cultura são muito semelhantes aos que temos na Cantê e é isso que queremos passar a toda a gente".

A marca lança ainda uma colaboração com a joalheira Juliana Bezerra que conta com colares, anéis e brincos em prata e prata banhada a ouro associados à cultura havaiana.

"Sempre houve uma admiração e amizade entre nós. A Juliana já faz parte do núcleo Cantê & Friends e criarmos esta linha de joalharia conjunta não podia fazer mais sentido", comentam as cofundadoras da Cantê, Mariana Delgado e Rita Soares na mesma nota enviada às redações.