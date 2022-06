Nova imagem  EDP quer ser chave para a independência energética da Europa

Fátima Ferrão 05 Junho, 2022 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um ano e meio depois das mudanças no conselho de administração da EDP e de reveladas as alterações estratégicas da energética, a nova imagem e identidade vem reforçar o alinhamento com as metas do negócio. "Queremos ser 100% verdes até ao final da década e estaremos muito focados na transição energética", disse Miguel Stilwell D"Andrade. O CEO da EDP falava durante a apresentação da nova identidade corporativa, que decorreu esta semana no Museu da Eletricidade, em Lisboa, com transmissão direta para os 28 mercados onde tem presença direta, e para os cerca de 13 mil colaboradores que vestem a camisola da companhia a nível global. "Estamos em Portugal, a partir de onde está o centro de decisão, mas temos sete mil pessoas fora e temos que fazê-las sentir-se parte da EDP", disse, após a apresentação, aos jornalistas, destacando a necessidade de internacionalizar e de globalizar o negócio, uma vez que mantê-lo apenas no país seria limitativo. No entanto, admite, "é um desafio ter projeção global para atrair, mas também para reter estas pessoas".

Miguel Stilwell recorda que durante os últimos dois anos, entre uma pandemia e uma crise energética, a EDP recrutou cerca de quatro mil pessoas, praticamente um terço do total. Por isso, acredita que as pessoas têm que sentir que cada vez mais estão alinhadas com o propósito da empresa. "Temos que ser mais do que os números ou os resultados líquidos. As pessoas têm que sentir que estão a contribuir para uma causa que é maior do que elas", salienta, justificando que todo o trabalho feito em torno do propósito, as características das pessoas, ou a imagem são instrumentos que ajudam a alinhar este objetivo com a estratégia de negócio.

Mas esta mudança de imagem representa também os três pilares da marca, ilustrados no novo logótipo através das três cores - verde, azul e roxo - que representam natureza, tecnologia e pessoas. Em simultâneo, a nova identidade, que será transversal a todas as empresas do grupo, materializa o compromisso com a descarbonização e o caminho que a EDP se propôs a percorrer aplicando a estratégia apresentada em outubro de 2021.

Nas palavras de Vera Pinto Pereira, membro do conselho de administração, a inspiração na circularidade da natureza, do planeta e das várias fontes de energia renovável - o sol, as turbinas eólicas e hídricas -, marcou a construção desta imagem que, defende, "representa a ambição por uma economia circular mais sustentável e apela à inovação necessária no setor energético, para responder ao desafio da diminuição do uso de combustíveis fósseis e da independência energética".

O acesso mais generalizado a energias limpas, garantindo uma maior independência energética dos consumidores e dos países, faz também parte da missão assumida pela EDP. O CEO acredita que a Europa tem condições para ser energeticamente independente de outros mercados, como é o caso da Rússia, e aproveita a conversa com os jornalistas para felicitar a União Europeia pela rápida publicação do programa REPowerEU, que tem como meta esta independência até 2030 e o acesso a energias sustentáveis, seguras e a custo justo. "É ainda mais ambicioso quanto aos objetivos de penetração das renováveis, de eficiência energética, e diversificação de fontes de energia, uma série de objetivos bons, macro", sublinha o presidente executivo da energética nacional.

Adicionalmente, Miguel Stilwell D"Andrade identifica que é preciso facilitar o licenciamento, as interligações entre os vários países, e toca alguns pontos micro que não têm permitido acelerar as renováveis como seria desejável. "É um ótimo primeiro passo que tem agora que ser transposto para as várias legislações dos países, o que ainda vai demorar algum tempo a ter impacto no terreno".